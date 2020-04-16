Дублин и Бухарест подтвердили намерение принять Евро-2020

Оргкомитет чемпионата Европы по футболу в Дублине подтвердил готовность принять матчи турнира в 2021 году.

— Оргкомитет Дублина дал согласие продолжать выполнять роль города-организатора. Вместе с другими заинтересованными сторонами и УЕФА мы продолжим работать, чтобы изучить все детали, необходимые для обеспечения успеха Евро-2020 в Дублине в 2021 году, — сообщила пресс-служба оргкомитета столицы Ирландии.

Также о готовности принять матчи чемпионата Европы следующим летом сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира в Бухаресте.

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Чемпионат Европы по футболу из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Амстердаме, Будапеште, Баку, Бухаресте, Бильбао, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Дублин и Бухарест должны принять по четыре матча — три на групповой стадии, а также одну из встреч 1/8 финала.