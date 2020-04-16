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Факты / Спорт

Модель Элеонора Инкандона увлеклась гольфом — ее Instagram эстетический шедевр

30-летняя итальянская модель Элеонора Инкардона, в отличие от других моделей, достаточно скромная. Она не фотографируется в голом виде, а вершина ее откровенности — это снимки в бикини.

Это не мешает итальянской красавицы быть популярной в социальных сетях. На ее страницу в Instagram подписано более 370 тыс. пользователей.

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Впервые Инкандона заявила о себе в 2010 году, когда приняла участие в конкурсе Мисс Италия, а уже через два года начала карьеру Instagram-модели.

Сейчас девушка живет в Милане, где занимается не только модельным бизнесом, но и спортом. Элеонора уже давно увлекается игрой в гольф и прекрасно себя чувствует на зеленых кортах.

  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
  • Элеонора Инкардона
Модель Элеонора Инкандона увлеклась гольфом — ее Instagram эстетический шедевр / 16 фотографий

Ранее Факты ICTV рассказывали о фитнес-модели Эбигейл Ретчфорд, которая мечтала стать футболисткой, но из-за проблем со здоровьем покинула этот вид спорта.

Фото: Eleonora Incardona

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