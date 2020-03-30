28-летняя американская фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд родом из Пенсильвании.
В детстве она мечтала стать великой футболисткой. Однако в планы девушки вмешались проблемы со здоровьем: у Эбигейл обнаружили астму, поэтому ей пришлось завязать с футболом. Также в школьные времена она входила в команду чирлидеров.
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Популярность Рэтчфорд получила благодаря своей странице в Instagram, на которую сейчас подписано 9 млн пользователей.
Красавица является одной из самых популярных бикини-моделей мира, поэтому ее появления на обложках мужских журналов не счесть.
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Из футболистки в бикини-модели: шикарные формы Эбигейл Рэтчфорд (18+) / 10 фотографий
К слову, модель Лорен Саммер, которая обнажилась на бейсбольном матче, выложила фото, прикрывшись туалетной бумагой.
Фото: abigailratchfordPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
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