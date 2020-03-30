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Факты / Спорт

Из футболистки в бикини-модели: шикарные формы Эбигейл Рэтчфорд (18+)

28-летняя американская фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд родом из Пенсильвании.

В детстве она мечтала стать великой футболисткой. Однако в планы девушки вмешались проблемы со здоровьем: у Эбигейл обнаружили астму, поэтому ей пришлось завязать с футболом. Также в школьные времена она входила в команду чирлидеров.

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Популярность Рэтчфорд получила благодаря своей странице в Instagram, на которую сейчас подписано 9 млн пользователей.

Красавица является одной из самых популярных бикини-моделей мира, поэтому ее появления на обложках мужских журналов не счесть.

  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
Из футболистки в бикини-модели: шикарные формы Эбигейл Рэтчфорд (18+) / 10 фотографий

К слову, модель Лорен Саммер, которая обнажилась на бейсбольном матче, выложила фото, прикрывшись туалетной бумагой.

Фото: abigailratchford

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