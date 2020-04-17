36-летняя фитнес-модель Сара Стейдж родом из небольшого городка Бербанк, штат Калифорния.

В модельный бизнес девушка попала сразу после выпуска из школы. После подписания контракта с агентством Elite Models Сара работала фэшн-моделью в Милане.

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Также она рекламировала такие бренды одежды, как: Guess Jeans, Puma, Kohls, Buffalo Jeans, Fredricks of Hollywood и Jockey Underwear.

Стейдж живет в Лос-Анджелесе и является мамой двух сыновей. На ее страницу в Instagram подписано 2,1 млн пользователей.























































Фитнес-модель и мать двоих детей демонстрирует идеальную фигуру / 14 фотографий

В соцсети Сара демонстрирует рельефный пресс и вовсю занимается в зале, записывая свои тренировки на видео.

View this post on Instagram A post shared by Sarah Stage (@sarahstage) on Dec 30, 2019 at 10:28am PST

Также красавица любит рисовать картины, танцевать сальсу и путешествовать, а еще Стейдж является активисткой за права животных.

Ранее Факты ICTV рассказывали о фитнес-модели Эбигейл Ретчфорд, которая мечтала стать футболисткой, но из-за проблем со здоровьем покинула этот вид спорта.

Фото: Sarah Stage