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Факты / Спорт

НХЛ планирует возобновить регулярный чемпионат в июле

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает вариант восстановления регулярного чемпионата в июле.

Об этом сообщил журналист телеканала Fox Sports Энди Слейтер на своей странице в Twitter со ссылкой на президента Флориды Мэтта Колдуэлла.

— По словам президента Флориды Пантерс Мэтта Колдуэлла, игры будуть проводить на четырех-пяти нейтральных площадках с ограниченным количеством зрителей или вовсе без фанатов. Он сказал, что этот план еще не является окончательным, — написал Слейтер.

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Напомним, регулярный чемпионат НХЛ приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Источник: Andy Slater

Фото: Dreamstime

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