НХЛ планирует возобновить регулярный чемпионат в июле

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает вариант восстановления регулярного чемпионата в июле.

Об этом сообщил журналист телеканала Fox Sports Энди Слейтер на своей странице в Twitter со ссылкой на президента Флориды Мэтта Колдуэлла.

JUST IN: NHL looking at restarting season in July.

Games would be played at 4 or 5 neutral sites with limited or no fans, according to Florida Panthers president Matt Caldwell.

On the conference call, he said this plan is not finalized.

— Andy Slater (@AndySlater) April 22, 2020