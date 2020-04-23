НХЛ планирует возобновить регулярный чемпионат в июле

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает вариант восстановления регулярного чемпионата в июле.

Об этом сообщил журналист телеканала Fox Sports Энди Слейтер на своей странице в Twitter со ссылкой на президента Флориды Мэтта Колдуэлла.

— По словам президента Флориды Пантерс Мэтта Колдуэлла, игры будуть проводить на четырех-пяти нейтральных площадках с ограниченным количеством зрителей или вовсе без фанатов. Он сказал, что этот план еще не является окончательным, — написал Слейтер.

JUST IN: NHL looking at restarting season in July. Games would be played at 4 or 5 neutral sites with limited or no fans, according to Florida Panthers president Matt Caldwell. On the conference call, he said this plan is not finalized. — Andy Slater (@AndySlater) April 22, 2020

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Напомним, регулярный чемпионат НХЛ приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Источник: Andy Slater