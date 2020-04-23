НХЛ планує відновити регулярний чемпіонат у липні

Керівництво Національної хокейної ліги (НХЛ) розглядає варіант відновлення регулярного чемпіонату в липні.
Про це повідомив журналіст телеканалу Fox Sports Енді Слейтер на своїй сторінці в Twitter з посиланням на президента Флориди Метта Колдуелла.
— За словами президента Флориди Пантерс Метта Колдвелла, матчі гратимуть на чотирьох-п’яти нейтральних майданчиках з обмеженою кількістю глядачів або зовсім без фанатів. Він сказав, що цей план ще не є остаточним, – написав Слейтер.
JUST IN: NHL looking at restarting season in July.
Games would be played at 4 or 5 neutral sites with limited or no fans, according to Florida Panthers president Matt Caldwell.
On the conference call, he said this plan is not finalized.
— Andy Slater (@AndySlater) April 22, 2020
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Нагадаємо, регулярний чемпіонат НХЛ призупинили 12 березня через пандемію коронавірусу.
Джерело: Andy Slater