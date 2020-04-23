НХЛ планує відновити регулярний чемпіонат у липні

Керівництво Національної хокейної ліги (НХЛ) розглядає варіант відновлення регулярного чемпіонату в липні.

Про це повідомив журналіст телеканалу Fox Sports Енді Слейтер на своїй сторінці в Twitter з посиланням на президента Флориди Метта Колдуелла.

— За словами президента Флориди Пантерс Метта Колдвелла, матчі гратимуть на чотирьох-п’яти нейтральних майданчиках з обмеженою кількістю глядачів або зовсім без фанатів. Він сказав, що цей план ще не є остаточним, – написав Слейтер.