НХЛ планує відновити регулярний чемпіонат у липні

Керівництво Національної хокейної ліги (НХЛ) розглядає варіант відновлення регулярного чемпіонату в липні.

Про це повідомив журналіст телеканалу Fox Sports Енді Слейтер на своїй сторінці в Twitter з посиланням на президента Флориди Метта Колдуелла.

JUST IN: NHL looking at restarting season in July.

Games would be played at 4 or 5 neutral sites with limited or no fans, according to Florida Panthers president Matt Caldwell.

On the conference call, he said this plan is not finalized.

— Andy Slater (@AndySlater) April 22, 2020