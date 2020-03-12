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Факты / Спорт

НХЛ приостанавливает сезон из-за коронавируса

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о приостановлении регулярного сезона из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Все команды были проинформированы 12 марта.

Сначала НХЛ, НБА, MLB и MLS запретили журналистам заходить в раздевалку после матчей. Позже в НХЛ рекомендовали клубам отменить тренировки.

— Из-за ситуации, которая сложилась вокруг коронавируса и после консультаций с медицинскими экспертами и телефонной конференции c советом директоров, НХЛ принял решение приостановить сезон. Наша цель — снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю. Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы, — сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

В текущем сезоне сразу одиннадцать клубов НХЛ делят домашние стадионы с командами НБА.

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Ранее стало известно, что сезоны в НБА и MLS официально приостановили. А стартовый этап сезона североамериканской гоночной серии IndyCar пройдет без зрителей.

Источник: NHL

Фото: Dreamstime

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