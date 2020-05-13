Форвард каталонской Барселоны Лионель Месси, который вместе с другими футболистами блаугранас возобновил индивидуальные тренировки на клубной базе, сменил имидж.

32-летний аргентинец, сбрил бороду, которая успела стать неотъемлемой частью его образа за последние несколько лет.

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi) on May 12, 2020 at 7:58am PDT

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Потеря бороды никак не сказалась на навыках аргентинца, который в одном из эпизодов во время тренировки легко поразил девятку.

Leo Messi no pierde la puntería pic.twitter.com/NSHtl3Q698 — FC Barcelona (desde) (@FCBarcelona_es) May 12, 2020

А еще в одном эпизоде попал головой в корзину.

When the trains alone. pic.twitter.com/6afSNH0Fey — FC Barcelona (from) (@FCBarcelona) May 12, 2020

В сезоне-2019/20 Месси провел за Барселону 31 матч, забив 24 гола и отдав 16 результативных передач.

По последним данным, чемпионат Испании возобновится в июле, матчи пройдут без зрителей.