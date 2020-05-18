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Факты / Спорт

Вместо манекенов: в Сеуле трибуны стадионов заполнили секс-куклами

Как улучшить атмосферу на стадионе в нынешних условиях, когда футбол происходит без зрителей, знают в Южной Корее.

Южнокорейский футбольный клуб Сеул перед матчем против Кванджу (1:0) по ошибке заполнил пустой стадион секс-куклами в натуральную величину вместо манекенов, которые используют для одежды в магазинах.

Казус заметили телезрители, которые быстро указали на несоответствие. Некоторые манекены держали плакаты, рекламирующие местный магазин для взрослых.

ФК Сеул извинился за такой курьез в соцсетях, отметив, что эти манекены премиум-класса, а не секс-куклы. Позже в клубе признались, что куклы на трибунах поступили от поставщика секс-игрушек.

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Чемпионат Южной Кореи после паузы, связанной с пандемией коронавируса, восстановили 9 мая.

К слову, жена футболиста Валенсии станцевала ему стриптиз, а затем вручила швабру.

Источник: ВВС

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