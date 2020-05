Вместо манекенов: в Сеуле трибуны стадионов заполнили секс-куклами

Как улучшить атмосферу на стадионе в нынешних условиях, когда футбол происходит без зрителей, знают в Южной Корее.

Южнокорейский футбольный клуб Сеул перед матчем против Кванджу (1:0) по ошибке заполнил пустой стадион секс-куклами в натуральную величину вместо манекенов, которые используют для одежды в магазинах.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It’s not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020