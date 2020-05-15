Криштиану целуется лучше: фанаты раскритиковали поцелуй Месси с женой в клипе

Форвард каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси и его жена Антонелла Ракуццо присоединились к съемкам клипа пуэрториканского музыканта Residente на композицию Antes Que El Mundo Se Acabe.

В течение всего видео показано, как целуются влюбленные со всего мира. Всего в клипе 113 поцелуев. Есть также две пары из Украины.

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Кроме Месси в съемках клипа приняли участие форвард туринского Ювентуса Пауло Дибала со своей девушкой, боксер Сауль Альварес с женой, актриса Зои Салдана с мужем, певец Рикки Мартин с мужем, актер Бен Аффлек и актриса Ана де Армас.

На момент написания новости клип Residente на YouTube посмотрели 3,02 млн раз.

Немало футбольных болельщики удивились, когда увидели в видеокомпозиции Месси, который обычно крайне сдержанно проявляет эмоции, а тут дал волю чувствам. Некоторые оставили недовольны комментарии.

— Кто снимал это? Маттео или Тьяго (Ред. сыновья Месси)? Ужас какой, это было все равно, что увидеть своих родителей за поцелуем. Жесть. Месси, что за фигня?

— Меня тошнит после видео с поцелуем Месси.

— Месси что, никогда до этого не целовал свою жену? Что это?

— Фанаты Роналду сейчас такие: Криштиану умеет целоваться лучше, чем Месси.

Напомним, Лионель Месcи сменил имидж после возвращения к тренировкам.

Фото: Antonela Roccuzzo