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Факты / Спорт

Жена футболиста Валенсии станцевала ему стриптиз, а затем вручила швабру

Жена футболиста Валенсии Эсекьеля Гарая Тамара Горра имеет достаточно свободного времени во время карантина. Девушка вместе с мужем записывает шуточные видео для соцсети TikTok.

В ролике Тамара под песню Джорджа Майкла Careless Whisper соблазнительно танцует перед мужем в шелковом платье. Затем она спускает бретельку, снимает платье и обнаженная с дверей манит Есекьеля.

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Когда аргентинец подходит к жене, она вручает ему ведро и швабру, чтобы помыть пол. В финале видео Есекьель выглядит разочарованным.

— 100-процентная уверенность, — подписала видео Тамара.

@garay2424100% seguro ##G24 ##comediaenespañol ##humor sonido original — garay2424

Ролик в TikTok посмотрели уже почти 40 тыс. пользователей.

Аргентинец защищает цвета Валенсии с 2016 года. Ранее Гарай выступал за мадридский Реал, Расинг из Сантандера, российский Зенит и португальский Бенфику.

Напомним, футболист Чикаго Беарс нарушил карантин, чтобы отдохнуть на яхте со звездой Pornhub.

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