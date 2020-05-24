Одеський стадіон Чорноморець продали на аукціоні за 193 млн гривень.
Майновий комплекс вдалося продати лише з 17-ї спроби.
Стадіон дістався одній із іноземних компаній, згідно з деякими джерелами – американській.
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Аукціон за голландською моделлю проводили у п’ятницю, 22 травня.
За весь період торгів початкова ціна зменшилася на 946 млн 895 тис гривень.
Це пов’язують із тим, що крім футбольної арени, фітнес-центру, готелю з паркінгом та іншої нерухомості новий власник також отримує борги свого попередника: йдеться про 40 кредитних договорів, де Чорноморець є заставним майном.
Раніше Факти ICTV розповідали про те, як англійський клуб Тоттенгем Готспур переобладнав свій стадіон для для потреб медиків із Національної служби охорони здоров’я (NHS) Великої Британії.
Джерело: Думская