Одеський стадіон Чорноморець продали на аукціоні за 193 млн гривень.

Майновий комплекс вдалося продати лише з 17-ї спроби.

Стадіон дістався одній із іноземних компаній, згідно з деякими джерелами – американській.

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Аукціон за голландською моделлю проводили у п’ятницю, 22 травня.

За весь період торгів початкова ціна зменшилася на 946 млн 895 тис гривень.

Це пов’язують із тим, що крім футбольної арени, фітнес-центру, готелю з паркінгом та іншої нерухомості новий власник також отримує борги свого попередника: йдеться про 40 кредитних договорів, де Чорноморець є заставним майном.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, як англійський клуб Тоттенгем Готспур переобладнав свій стадіон для для потреб медиків із Національної служби охорони здоров’я (NHS) Великої Британії.

Джерело: Думская