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Факти / Спорт

У Карпатах виявили коронавірус, матч з Маріуполем не відбудеться

У футбольному клубі Карпати виявили позитивні тести на Covid-19 серед футболістів та персоналу клубу.

Інфікованих відразу ж відправили у самоізоляцію. У клубі повідомили, що у них відсутні симптоми захворювання.

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Керівництво львівського клубу проінформувало УАФ та УПЛ про ситуацію з Covid-19 у клубі. Дирекція української Прем’єр-ліги ухвалила рішення про скасування матчу 24 туру Карпати – Маріуполь.

Рішення щодо подальшої долі матчу буде ухвалене незабаром..

У понеділок карпатівці пройдуть ще одне тестування.

26 травня виконком УАФ ухвалив рішення про відновлення чемпіонату України з футболу з 30 травня.

У турнірній таблиці УПЛ на момент зупинки чемпіонату лідером є донецький Шахтар, на другій сходинці розташувалася луганська Зоря, а київське Динамо йде третім.

Джерело: ФК Карпати, УПЛ

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