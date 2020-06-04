Олимпийские игры в 2021 году могут произойти по упрощенному образцу

Губернатор Токио Юрико Койке заявила, что летние Олимпийские игры могут пройти по упрощенной схеме из-за пандемии коронавируса.

Сейчас организаторы активно обсуждают возможные изменения. Изданию Yomiuri Койке заявила, что рассматриваются варианты с обязательным тестированием и уменьшением количества зрителей во время соревнований.

— Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр требует сочувствия и понимания жителей Токио и японского народа, — сказала Койке.

Вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что если к лету 2021 года нельзя будет полностью преодолеть Covid-19, то Олимпиада будет иметь совсем другой вид.

Yomiuri, ссылаясь на источники в правительстве Японии и оргкомитете Игр, заявили, что для всех зрителей станет обязательным прохождение ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции. Также ограничат передвижение спортсменов олимпийской деревней.

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Официальный представитель Токио-2020 Маса Такая на брифинге не подтвердил детали отчета японской газеты, но сказал, что заинтересованные стороны ищут пути для оптимизации различных сфер во время подготовки к Играм.

— На этом этапе у нас пока нет конкретных результатов, но мы заинтересованы в продолжении дискуссий. Распространение коронавируса — это нечто очень неоднозначное, и мы не можем вполне выяснить, как будет выглядеть ситуация в следующем году, — сказал Такая.

МОК и правительство Японии в марте приняли беспрецедентное решение о переносе Игр, которые должны были стартовать 8 июля 2020 года. Также в МОК отметили, что Олимпиада в следующем году или состоится, или ее отменят вообще.

30 марта стало известно, что открытия Игр запланировано 23 июля следующего года, а соревнования продлятся до 8 августа.

Новым коронавирусом в мире заразились более 6,4 млн человек и около 380 тыс. умерли. Сейчас в Японии зафиксировано 17 тыс. случаев заражения, из которых 900 человек умерли.

Источник: Kyodo News