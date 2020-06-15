750 кг клубники, которую выращивали для Уимблдона, превратят в джем

Двухнедельный турнир серии Grand Slam — Уимблдон должен был стартовать 29 июня. В 2020 году на нем планировалось продать около 38 тонн ягод, что составляет почти 200 тыс. порций, каждая стоимостью €2,78 (£2,5).

Впрочем, из-за отмены теннисного турнира организаторы Уимблдона решили приготовить из 750 кг клубники джем.

Остальную клубнику будут продавать в продуктовых магазинах и супермаркетах, разошлют в школы и банки пищи.

Клубнику для Уимблдона специально выращивали на фермерстве Хью Лоу в графстве Кент.

Уимблдон-2020 должен был состоятся с 29 июня по 12 июля, но из-за пандемии Covid-19 его отменили. Все теннисные турниры под эгидой ATP и WTA приостановили в марте как минимум до августа.

Клубника со сливками

С 1953 года неизменной традицией Уимблдона является десерт — клубника со сливками. Ягоды для турнира выращивают в графстве Кент.

Клубнику делят на порции — каждая содержит по меньшей мере десять ягод.

Читайте: Уимблдон отменили впервые с 1945 года

Интересно, что для обычного зрителя ягоды подают из сортов Соната и Эльсанта. А королевских особей угощают сортом Джубили.

Из напитков подают крюшон с добавлением ликера Pimms. В прохладный напиток добавляют клубнику, веточку мяты, огурец, апельсин и лимон.

Также на Уимблдоне угощают шампанским Lanson и разливным пивом Stella Artois и Wimbledon.