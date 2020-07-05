В возрасте 73 лет умер легендарный футболист киевского Динамо, бывший защитник Владимир Трошкин. Он был многолетним игроком клуба и сборной СССР.
Также Владимир Трошкин был многократным чемпионом и обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА, вице-чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпийских игр.
Кроме того, он внес значительный вклад в развитие ветеранского футбола, долгие годы возглавляя Ассоциацию ветеранов футбола Украины.
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Также за свою карьеру футболиста Владимир Трошкин успел поработать в тренерском штабе ровенского Авангарда и молодежных сборных СССР и Украины.
Всего за киевское Динамо футболист провел 272 матча и забил 27 голов.
Недавно не стало еще одного легендарного футбтолиста — умер Юрий Дячук-Ставицкий, который был в свое время тренером Карпат.
Источник: Национальная сборная Украины среди ветеранов
Фото: УПЛ