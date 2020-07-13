Фанат Манчестер Юнайтед поставил наследство от матери на победу Ливерпуля в АПЛ

53-летний Тони Уорд из Брэдфорда (Западный Йоркшир) сделал ставку на победу Ливерпуля в чемпионате английской Премьер-лиги еще в октябре 2020 года.

Мужчина поставил 55 тыс. фунтов (€61 тыс.), которые получил в наследство от матери, умершей в 2017 году. Сумма выигрыша Уорда составила 91 тыс. фунтов (€101 тыс.).

Читайте: Реакция футболистов Ливерпуля на гол Виллиана и победу в АПЛ

Несмотря на то, что мерсисайдцы не выигрывала чемпионат Англии 30 лет, Тони решил рискнуть и поставить на триумф команды Юргена Клоппа.

— Ливерпуль всегда выглядел так, будто они могли выиграть титул. Я решил поставить на них после долгих споров и обсуждений. На самом деле это была гонка между ними и Манчестер Сити. Я думаю, что моя мама не была бы против, что я сделал эту ставку, ведь она всегда любила гонки, — рассказал Тони.

Также мужчина добавил, что еще с детства болел за Манчестер Юнайтед.

Поскольку Уорд сделал свою ставку 9 октября, когда Ливерпуль одержал восемь побед в стартовых восьми матчах, то коэффициент на красных понизился до 1,66.

Из-за паузы, связанной с пандемией, Тони пришлось ждать фиксации чемпионства красными в лиге до 25 июня. Мужчина переживал за свою ставку, ведь ее могли аннулировать, если бы оставшиеся матчи отменили.

— Если бы сезон прекратили досрочно, думаю, что я смог бы вернуть свои средства, но это было бы несправедливо. Ливерпулю перед паузой оставалось всего шесть очков для чемпионства, — рассказал Уорд.

Теперь отец троих детей Тони Уорд планирует организовать огромный праздник для своей семьи. Также он добавил, что не собирается в ближайшее время на кого-то ставить в букмекерских конторах.

Ливерпуль одержал чемпионство в 31-туре АПЛ благодаря поражению Манчестер Сити от Челси. Это чемпионство в Англии для Ливерпуля стало девятнадцатым в истории и первым за 30 лет. Последний раз красные выигрывали золотые медали чемпионата еще в сезоне-1989/90, когда Премьер-лиги еще не существовало.