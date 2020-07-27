Розыгрыш английской Премьер-лиги сезона-2019/20 официально завершился. В матче 38 тура лондонский Тоттенхэм расписал ничью с Кристал Пэлас (1:1), что позволило подопечным Жозе Моуринью опередить Вулверхэмптон и занять шестую строчку в турнирной таблице, которая дает право квалифицироваться в Лигу Европы-2020/21.
После финального свистка на Селхерст Парк в Лондоне Моуринью и его тренерский штаб дали волю эмоциям.
José Mourinho and his staff celebrate a sixth-place @PremierLeague finish to qualify for Europe. | @footballdaily pic.twitter.com/sgAvU0atX4
— Daily Hotspur (@Daily_Hotspur) July 26, 2020
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А еще неделю назад Особенный во время разговора с журналистами заявил, что Лига Европы — это не турнир уровня Тоттенхэма.
— Финишировать на позиции, что позволит нам сохранить за собой европейский футбол — это минимум, который мы заслуживаем. Лига Европы — соревнования не нашего уровня. Мы заслуживаем лучшего.
Соцсети мгновенно отреагировали на такую бурную реакцию португальского специалиста на ничью с Кристал Пэлас. Пользователи вспомнили Моуринью его легендарный забег в финале Лиги чемпионов, когда его Интер обыграл каталонскую Барселону.
When you draw 1-1 with Crystal Palace pic.twitter.com/4GuEFOuWsw
— TikiTakaConnor (@TikiTakaConnor) July 26, 2020
Моуринью возглавил Тоттенхэм после отставки Маурисио Почеттино осенью сезона-2019/20. На момент ухода аргентинца из клуба, шпоры занимали аж 14 место в АПЛ.
Прошлогодний финалист Лиги чемпионов в текущем розыгрыше турнира дошел до 1/8 финала турнира, где по итогам двух матчей уступил немецкому РБ Лейпциге (0:1, 0:3).