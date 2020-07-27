Розыгрыш английской Премьер-лиги сезона-2019/20 официально завершился. В матче 38 тура лондонский Тоттенхэм расписал ничью с Кристал Пэлас (1:1), что позволило подопечным Жозе Моуринью опередить Вулверхэмптон и занять шестую строчку в турнирной таблице, которая дает право квалифицироваться в Лигу Европы-2020/21.

После финального свистка на Селхерст Парк в Лондоне Моуринью и его тренерский штаб дали волю эмоциям.

José Mourinho and his staff celebrate a sixth-place @PremierLeague finish to qualify for Europe. | @footballdaily pic.twitter.com/sgAvU0atX4 — Daily Hotspur (@Daily_Hotspur) July 26, 2020

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А еще неделю назад Особенный во время разговора с журналистами заявил, что Лига Европы — это не турнир уровня Тоттенхэма.

— Финишировать на позиции, что позволит нам сохранить за собой европейский футбол — это минимум, который мы заслуживаем. Лига Европы — соревнования не нашего уровня. Мы заслуживаем лучшего.

Соцсети мгновенно отреагировали на такую ​​бурную реакцию португальского специалиста на ничью с Кристал Пэлас. Пользователи вспомнили Моуринью его легендарный забег в финале Лиги чемпионов, когда его Интер обыграл каталонскую Барселону.

When you draw 1-1 with Crystal Palace pic.twitter.com/4GuEFOuWsw — TikiTakaConnor (@TikiTakaConnor) July 26, 2020

Моуринью возглавил Тоттенхэм после отставки Маурисио Почеттино осенью сезона-2019/20. На момент ухода аргентинца из клуба, шпоры занимали аж 14 место в АПЛ.

Прошлогодний финалист Лиги чемпионов в текущем розыгрыше турнира дошел до 1/8 финала турнира, где по итогам двух матчей уступил немецкому РБ Лейпциге (0:1, 0:3).