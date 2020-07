Розыгрыш английской Премьер-лиги сезона-2019/20 официально завершился. В матче 38 тура лондонский Тоттенхэм расписал ничью с Кристал Пэлас (1:1), что позволило подопечным Жозе Моуринью опередить Вулверхэмптон и занять шестую строчку в турнирной таблице, которая дает право квалифицироваться в Лигу Европы-2020/21.

После финального свистка на Селхерст Парк в Лондоне Моуринью и его тренерский штаб дали волю эмоциям.

José Mourinho and his staff celebrate a sixth-place @PremierLeague finish to qualify for Europe. | @footballdaily pic.twitter.com/sgAvU0atX4

— Daily Hotspur (@Daily_Hotspur) July 26, 2020