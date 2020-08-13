Английский Ливерпуль представил гостевой комплект футбольной формы на сезон-2020/21.
Новая выездная форма выполнена в бирюзовом цвете с черными вставками. Птица Лайвер — символ города Ливерпуль и аббревиатура клуба выполнены так же, как и на домашнем комплекте только в черном окрасе.
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Узор на джерси является отсылкой к воротам Шенкли, которые установлены рядом с домашней ареной мерсисайдцев Энфилдом, а фактурный дизайн подчеркивает музыкальное корни Ливерпуля.
— Мне очень нравится новая выездная форма, ее дизайн и то, как на ее создание вдохновили город и особенности клуба Ливерпуль. Не могу дождаться, когда вернемся на поле, — сказал капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон.
Новым техническим спонсором клуба с Мерсисайда является американский бренд спортивной одежды Nike.
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Сейчас комплект доступен для ограниченного предварительного заказа, а в свободную продажу через онлайн-магазин клуба его можно будет приобрести с 17 августа.
Домашняя форма Ливерпуля
Основной комплект Ливерпуля выполнен в традиционном красном цвете с использованием белых и бирюзовых линий.
В презентации футболки приняли участие Харви Эллиотт, Джордан Хендерсон, Кертис Джонс, Мелисса Лоули и Вирджил ван Дейк.
Фото: FC Liverpool