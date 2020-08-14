Бразильский хавбек Виллиан стал игроком лондонского Арсенала. Об этом канониры сообщили на своем официальном сайте.

С другого клуба из Туманного Альбиона — Челси, футболист перешел на правах свободного агента. Контракт с Арсеналом бразилец подписал на три сезона.

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В команде Микель Артета 32-летний игрок будет выступать под 12 номером.

— Я считаю, что он действительно может помочь. Мы наблюдали за Виллианом в течение последних нескольких месяцев, ведь нам нужно усилить позицию атакующего полузащитника и вингера. Он универсальный игрок и может играть на трех — четырех позициях. Я был поражен во время общения с ним и то, как он хотел к нам присоединиться, — рассказал Артета.

Виллиан начал профессиональную карьеру в бразильском Коринтиансе, а затем перешел в донецкий Шахтер в августе 2007 года. За шесть лет в составе горняков он выиграл четыре чемпионских титула УПЛ и Кубок УЕФА в 2009 году. Затем он перешел в российский клуб Анжи, а затем пополнил состав Челси, с которым выиграл АПЛ и Кубок лиги в своем втором сезоне в клубе. За семь лет с Челси футболист взял два титула английской Премьер-лиги, Кубок Англии и Лигу Европы.

За сборную Бразилии он сыграл 70 матчей, в которых забил девять голов. Он защищал цвета своей страны на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также на Копа Америка 2015 и 2019.