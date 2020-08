Бразильский хавбек Виллиан стал игроком лондонского Арсенала. Об этом канониры сообщили на своем официальном сайте.

С другого клуба из Туманного Альбиона — Челси, футболист перешел на правах свободного агента. Контракт с Арсеналом бразилец подписал на три сезона.

Читайте: Президент ПСЖ рассказал о будущем Неймара и Мбаппе

В команде Микель Артета 32-летний игрок будет выступать под 12 номером.

New club. New colours. New beginnings.

Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! pic.twitter.com/B7Tl01BXLe

— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020