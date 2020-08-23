ПСЖ и Бавария сойдутся на стадионе Эштадиу Да Луж в Лиссабоне в рамках финального матча Лиги чемпионов-2019/20.

В связи с угрозой распространения коронавируса, этот поединок, как и все игры Лиги Чемпионов и Лиги Европы, будет проходить при пустых трибунах.

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Финал доверили судить итальянскому арбитру Даниэле Орсато. 44-летнему рефери будут ассистировать его соотечественники Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, резервным судьей будет румын Овидиу Хацеган.

Ответственными за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначены итальянцы Массимилиано Иррати и его помощник Марко Гуида.