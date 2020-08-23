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Факты / Спорт
ПСЖ — Бавария — 0:0: онлайн-трансляция матча финала Лиги чемпионов

ПСЖ — Бавария — 0:0: онлайн-трансляция матча финала Лиги чемпионов

ПСЖ и Бавария сойдутся на стадионе Эштадиу Да Луж в Лиссабоне в рамках финального матча Лиги чемпионов-2019/20.

В связи с угрозой распространения коронавируса, этот поединок, как и все игры Лиги Чемпионов и Лиги Европы, будет проходить при пустых трибунах.

Читайте: Лига чемпионов-2019/20: календарь и результаты матчей

Финал доверили судить итальянскому арбитру Даниэле Орсато. 44-летнему рефери будут ассистировать его соотечественники Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, резервным судьей будет румын Овидиу Хацеган.

Ответственными за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначены итальянцы Массимилиано Иррати и его помощник Марко Гуида.

С начала С конца
Прямая трансляция
22:49 - 23 августа
Перерыв!

Последние минуты первого тайма закончились выпрашиванием футболистами Баварии пенальти у арбитра. Пока 0:0 в финальном матче.

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22:47 - 23 августа

Шанс! Мбаппе вышел один-на-один и пробил. Мануэль Нойер среагировать на удар и отбил.

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22:46 - 23 августа

Бавария усердно атакует в последние минуты первого тайма.

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22:41 - 23 августа

Первый угловой у Баварии. Его исполнил Киммих, но защита ПСЖ вынесла мяч после его удара.

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22:35 - 23 августа

Тьяго Силва оказался на газоне и просит помощи медиков. Игрок уходит за пределы поля и пока ПСЖ играет в меньшинстве..

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22:30 - 23 августа

Эррера упустил прекрасную возможность открыть счет в матче! Андер бил с угла штрафной по воротам, но промахнулся.

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22:28 - 23 августа
Желтая карточка

Альфонсо Дэвис получил желтую карточку за срыв перспективной атаки.

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22:27 - 23 августа
Замена

Вынужденная замена у Баварии. Жером Боатенг, который получил травму, покидает поле. Вместо него выходит Никлас Зюле.

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22:25 - 23 августа

С точки пенальти Левандовски смог нанести удар после навеса, но пробил в штангу.

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22:22 - 23 августа

Гнабри к атаке подключил Киммиха, но тот не успел к мячу в штрафной, чтобы выполнить прострел во вратарскую.

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