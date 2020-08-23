PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Август, 23 в 21:58
ПСЖ — Бавария — 0:0: онлайн-трансляция матча финала Лиги чемпионов
ПСЖ и Бавария сойдутся на стадионе Эштадиу Да Луж в Лиссабоне в рамках финального матча Лиги чемпионов-2019/20.
В связи с угрозой распространения коронавируса, этот поединок, как и все игры Лиги Чемпионов и Лиги Европы, будет проходить при пустых трибунах.
Читайте: Лига чемпионов-2019/20: календарь и результаты матчей
Финал доверили судить итальянскому арбитру Даниэле Орсато. 44-летнему рефери будут ассистировать его соотечественники Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, резервным судьей будет румын Овидиу Хацеган.
Ответственными за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначены итальянцы Массимилиано Иррати и его помощник Марко Гуида.
С начала
С конца
Прямая трансляция
0 новых сообщений
22:49
-
23 августа
Перерыв!
Последние минуты первого тайма закончились выпрашиванием футболистами Баварии пенальти у арбитра. Пока 0:0 в финальном матче.
22:47
-
23 августа
Шанс! Мбаппе вышел один-на-один и пробил. Мануэль Нойер среагировать на удар и отбил.
22:46
-
23 августа
Бавария усердно атакует в последние минуты первого тайма.
22:41
-
23 августа
Первый угловой у Баварии. Его исполнил Киммих, но защита ПСЖ вынесла мяч после его удара.
22:35
-
23 августа
Тьяго Силва оказался на газоне и просит помощи медиков. Игрок уходит за пределы поля и пока ПСЖ играет в меньшинстве..
22:30
-
23 августа
Эррера упустил прекрасную возможность открыть счет в матче! Андер бил с угла штрафной по воротам, но промахнулся.
22:28
-
23 августа
Желтая карточка
Альфонсо Дэвис получил желтую карточку за срыв перспективной атаки.
22:27
-
23 августа
Замена
Вынужденная замена у Баварии. Жером Боатенг, который получил травму, покидает поле. Вместо него выходит Никлас Зюле.
22:25
-
23 августа
С точки пенальти Левандовски смог нанести удар после навеса, но пробил в штангу.
22:22
-
23 августа
Гнабри к атаке подключил Киммиха, но тот не успел к мячу в штрафной, чтобы выполнить прострел во вратарскую.
Вверх
Вверх
X