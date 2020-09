Английский Манчестер Юнайтед представил третий комплект футбольной формы на сезон-2020/21.

Экипировка красных дьяволов выполнена в необычном цвете и принте, а именно имеет черно-белые полосы. Комплект для команды разработал технический спонсор Adidas.

Логотип клуба и технического спонсора выполнен в красном цвете. Также на форме присутствует по бокам три традиционные полоски Adidas красного цвета.

Такой принт на форме — это отсылка к маскировке кораблей времен Первой мировой войны.

Комплект презентовали футболисты клуба: Поль Погба, Маркус Рашфорд, Скотт МакТоминай, Дэниэл Джеймс, Бруно Фернандес, Аарон Ван Биссака и Кэти Зелем.

Ready to stand out.

#ReadyForSport.

Our new third shirt by @adidasfootball, on sale now: https://t.co/4xh5r5QfCh#MUFC pic.twitter.com/9hQHcBJMqf

— Manchester United (@ManUtd) September 8, 2020