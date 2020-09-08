Английский Манчестер Юнайтед представил третий комплект футбольной формы на сезон-2020/21.
Экипировка красных дьяволов выполнена в необычном цвете и принте, а именно имеет черно-белые полосы. Комплект для команды разработал технический спонсор Adidas.
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Логотип клуба и технического спонсора выполнен в красном цвете. Также на форме присутствует по бокам три традиционные полоски Adidas красного цвета.
Такой принт на форме — это отсылка к маскировке кораблей времен Первой мировой войны.
Комплект презентовали футболисты клуба: Поль Погба, Маркус Рашфорд, Скотт МакТоминай, Дэниэл Джеймс, Бруно Фернандес, Аарон Ван Биссака и Кэти Зелем.
Ready to stand out.
#ReadyForSport.
Our new third shirt by @adidasfootball, on sale now: https://t.co/4xh5r5QfCh#MUFC pic.twitter.com/9hQHcBJMqf
— Manchester United (@ManUtd) September 8, 2020
Сейчас джерси можно приобрести только через онлайн-магазин Adidas и официальный интернет-магазин Манчестер Юнайтед. В магазины он поступит 15 сентября 2020 года.
Болельщики красных дьяволов остались недовольны новым комплектом формы. В соцсети Twitter они не скрывали своего возмущения: Что мы сделали, чтобы заслужить такое?, Самый плохой комплект в истории, А когда у нас с ними закончится контракт?, Что пил человек, который делал дизайн этой формы.
В сезоне-2019/20 Манчестер Юнайтед занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. Выше МЮ разместили в таблице Манчестер Сити и Ливерпуль, который стал чемпионом впервые за 30 лет.
Источник: Manchester United
Фото: Manchester United