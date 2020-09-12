Они делают спорт не только интересным, но и страстным и красивым. Роджер Федерер, Энтони Джошуа, Доротея Вирер и Дарья Белодед известны не только своими профессиональными достижениями, но и красотой и привлекательностью.

В День физкультуры и спорта Факты ICTV сделали подборку десяти самых сексуальных спортсменов и спортсменок мира.

Роджер Федерер

теннис, 39 лет

20-кратный победитель турниров Grand Slam идеал не только для спортсменов, но и для тысячи фанаток по всему миру. Также 39-летний швейцарец является самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Федерер обошел в рейтинге футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а также баскетболиста ЛеБрона Джеймса.

В 2010 году журнал People поместил Роджера в топ-25 самых сексуальных мужчин планеты. Прошло десять лет с тех пор, но Роджер все еще заставляет взрываться стадионы овациями, а прекрасную половину человечества не отрываться от экранов во время розыгрышей его подач.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roger Federer (@rogerfederer) 25 Май 2019 в 10:08 PDT

Доротея Вирер

биатлон, 30 лет

По знойную итальянскую красавицу болеют не только на Родине, но и во всех странах Европы. Секрет в волшебной улыбке и позитиве, которые Доротея всегда излучает.

Доротея является двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр, трехкратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ️️ (@dorothea_wierer) 10 Май 2020 в 10:29 PDT

Том Брэди

американский футбол, 43 года

43-летний американский игрок в американский футбол Том Брэди не только успешно выступает на поле и имеет приятную внешность, но является одним из самых коммерчески успешных спортсменов в истории лиги НФЛ.

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Сейчас Брэди выступает за команду Тампа-Бэй Бакканирс, а со своей бывшей командой Нью-Инглендс Пэтриотс стал шестикратным победителем Супербоула. Красавчик Брэди женат на бразильской моделе Victoria’s Secret Жизель Бюндхен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tom Brady (@tombrady) 17 Май 2019 в 1:04 PDT

Дарья Белодед

дзюдо, 19 лет

19-летнюю украинку поклонники называют самой красивой дзюдоисткой современности. В 2018 году она стала самой молодой чемпионкой мира среди женщин и мужчин за всю историю дзюдо. А в следующем году защитила свой титул.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7) 19 Июл 2020 в 4:01 PDT

Шарль Леклер

автогонки, 22 года

Монегаск семь раз поднимался на вершину подиумов Гран-при Формулы-1, выступая за итальянскую конюшню Ferrari.

Шарль зарекомендовал себя самым самокритичным пилотом Формулы-1, а еще несмотря на статус топ-звезды гонщик общается со своими подписчиками и ставит лайки негативным постам от хейтеров о самом себе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Charles Leclerc (@charles_leclerc) 22 Авг 2019 в 8:52 PDT

Анастасия Эшби

серфинг, 33 года

Эта американка может покорить любую волну, а в течение последних десяти лет она является одной из главных красавиц в серфинге. Эшли — победительница Professional Surfing Tour. Кроме спортивных достижений она пробовала себя в качестве модели и украсила своими снимками несколько топ-глянцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Ashley (@anastasiaashley) 9 Фев 2019 в 9:23 PST

Матс Хуммельс

футбол, 31 год

Защитник дортмундской Боруссии и экс-игрок сборной Германии помог своим командам получить не одну победу — со шмелями он дважды стал чемпионом Бундеслиги, а со сборной завоевал титул чемпионов мира. Также в активе Хуммельса три чемпионства в Бундеслиге с Баварией.

Матса называют одним из самых стильных и харизматичных спортсменов мира, а еще часто сравнивают с актером Орландо Блумом из-за внешнего сходства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mats Hummels (@aussenrist15) 26 Сен 2019 в 7:19 PDT

Лилу Муни Хи

гольф, 21 год

В 2019 году девушка получила членство в самой большой гольф-организации Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA). Несмотря на свой молодой возраст, за успешные выступления на гольф-турнирах она уже заработала свои первые $100 тыс. Также Лилу приобретает популярность и в качестве модели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lily (@lilymhe) 5 Май 2020 в 2:25 PDT

Энтони Джошуа

бокс, 31 год

Многие считают, что в боксе красивых мужчин не бывает, но с этими может поспорить Джошуа. Британец с Уотфорда обладает действительно приятной и сексуальной внешностью, а его физические данные вызывают уважение.

Сейчас Энтони владеет поясами по версии IBF, WBA, WBO и IBO, а еще награжден орденом Британской империи в 2012 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Joshua (@anthonyjoshua) 18 Дек 2018 в 1:22 PST

Алиса Шмидт

легкая атлетика, 21 год

Немецкий легкоатлетка в 2017 году австралийский журнал Busted Coverage признал самой красивой спортсменкой мира.

В активе Шмидт уже есть серебро чемпионата Европы по легкой атлетике. Теперь девушка мечтает об олимпийской медали на Играх в Токио в 2021 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alica Ѕchmidt (@alicasmd) 23 Дек 2019 в 10:33 PST

Факты ICTV подготовили подборку фильмов о спорте, мотивации и силе воли человека, посвятившего свою жизнь достижению новых целей и высот — это именно то, что нужно для правильного спортивного настроения.