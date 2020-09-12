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Факти / Спорт

Топ-10 найсексуальніших спортсменів та атлеток світу

Вони роблять спорт не лише цікавим, але й пристрасним та красивим. Роджер Федерер, Ентоні Джошуа, Доротея Вірер та Дарина Білодід відомі не лише своїми професійними досягненнями, але й красою та привабливістю.

В День фізкультури та спорту Факти ICTV зробили добірку десяти найсексуальніших спортсменів та спортсменок світу.

Роджер Федерер

  • теніс, 39 років

20-разовий переможець турнірів Grand Slam ідеал не лише для спортсменів, але й для тисячі фанаток з усього світу. Також 39-річний швейцарець є найбільш високооплачуваним спортсменом світу. Федерер обійшов у рейтингу футболістів Криштіану Роналду та Ліонеля Мессі, а також баскетболіста ЛеБрона Джеймса.

У 2010 році журнал People помістив Роджера до топ-25 найсексуальніших чоловіків планети. Минуло десять років відтоді, але Роджер все ще змушує вибухати стадіони оваціями, а прекрасну половину людства не відриватися від екранів під розіграшу його подач.

 

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Публикация от Roger Federer (@rogerfederer)

Доротея Вірер

  • біатлон, 30 років

За спекотну італійську красуню вболівають не лише на Батьківщині, але й в усіх країнах Європи. Секрет в чарівній посмішці та позитиві, які Доротея завжди випромінює.

Доротея є дворазовою бронзовою призеркою Олімпійських ігор, триразовою чемпіонкою світу та дворазовою володаркою Кубка світу з біатлону.

 

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Публикация от  (@dorothea_wierer)

Том Бреді

  • американський футбол, 43 роки

43-річний американський гравець в американський футбол Томас Бреді не лише успішно виступає на полі та має приємну зовнішність, але є одним із найбільш комерційно успішних спортсменів в історії ліги НФЛ.

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Нині Бреді виступає за команду Тампа-Бей Бакканірс, а зі своєю колишньою командою Нью-Інглендс Петріотс став шестиразовим переможцем Супербоула. Красунчик Бреді одружений із бразильською моделлю Victoria’s Secret Жізель Бюндхен.

 

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Публикация от Tom Brady (@tombrady)

Дар’я Білодід

  • дзюдо, 19 років

19-річну українку шанувальники називають найкрасивішою дзюдоїсткою сучасності. У 2018 році вона стала наймолодшою чемпіонкою світу серед жінок та чоловіків за всю історію дзюдо. А наступного року захистила свій титул.

 

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Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Шарль Леклер

  • автоперегони, 22 роки

Монегаск сім разів піднімався на вершину подіумів Гран-прі Формули-1, виступаючи за італійську стайню Ferrari.

Шарль зарекомендував себе найбільш самокритичним пілотом Формули-1, а ще попри статус топ-зірки гонщик спілкується зі своїми підписниками та ставить лайки до негативних постів від хейтерів про самого себе.

 

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Публикация от Charles Leclerc (@charles_leclerc)

Анастасія Ешбі

  • серфінг, 33 роки

Ця американка може підкорити будь-яку хвилю, а протягом останніх десяти років вона є однією з головних красунь у серфінгу. Ешлі – переможниця Professional Surfing Tour. Окрім спортивних досягнень вона пробувала себе як модель та прикрасила своїми знімками кілька топ-глянців.

 

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Публикация от Anastasia Ashley (@anastasiaashley)

Матс Хуммельс

  • футбол, 31 рік

Захисник дортмундської Боруссії та екс-гравець збірної Німеччини допоміг своїм командам здобути не одну перемогу – із джмелями він двічі став чемпіоном Бундесліги, а зі збірною завоював титул чемпіонів світу. Також в активі Хуммельса три чемпіонства у Бундеслізі із Баварією.

Матса називають одним із найсильніших та найхаризматичніших спортсменів світу, а ще часто порівнюють з актором Орландо Блумом через зовнішню схожість.

 

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Публикация от Mats Hummels (@aussenrist15)

Лілу Муні Хі

  • гольф, 21 рік

У 2019 році дівчина отримала членство в найбільшій гольф-організації Жіночій професійній асоціації гольфу (LPGA). Попри свій молодий вік, за успішні виступи на гольф-турнірах вона вже заробила свої перші $100 тис. Також Лілу здобуває популярність і як модель.

 

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Публикация от Lily (@lilymhe)

Ентоні Джошуа

  • бокс, 31 рік

Багато хто вважає, що у боксі красивих чоловіків не буває, але з цими може посперечатися Ентоні Джошуа. Британець з Вотфорда володіє дійсно приємною і сексуальної зовнішністю, а його фізичні дані викликають повагу.

Нині Ентоні володіє поясами за версією IBF, WBA, WBO та IBO, а ще нагороджений орденом Британської імперії у 2012 році.

 

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Публикация от Anthony Joshua (@anthonyjoshua)

Аліса Шмідт

  • легка атлетика, 21 рік

Німецьку легкоатлетку у 2017 році австралійський журнал Busted Coverage визнав найкрасивішою спортсменкою світу.

В активі Шмідт вже є срібло чемпіонату Європи з легкої атлетики. Тепер дівчина мріє про олімпійську медаль на Іграх у Токіо в 2021 році.

 

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Публикация от Alica Ѕchmidt (@alicasmd)

Факти ICTV підготували підбірку фільмів про спорт, мотивацію та силу волі людини, яка присвятила своє життя досягненню нових цілей та висот – це саме те, що потрібно для правильного спортивного настрою.

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