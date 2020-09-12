Вони роблять спорт не лише цікавим, але й пристрасним та красивим. Роджер Федерер, Ентоні Джошуа, Доротея Вірер та Дарина Білодід відомі не лише своїми професійними досягненнями, але й красою та привабливістю.
В День фізкультури та спорту Факти ICTV зробили добірку десяти найсексуальніших спортсменів та спортсменок світу.
Роджер Федерер
- теніс, 39 років
20-разовий переможець турнірів Grand Slam ідеал не лише для спортсменів, але й для тисячі фанаток з усього світу. Також 39-річний швейцарець є найбільш високооплачуваним спортсменом світу. Федерер обійшов у рейтингу футболістів Криштіану Роналду та Ліонеля Мессі, а також баскетболіста ЛеБрона Джеймса.
У 2010 році журнал People помістив Роджера до топ-25 найсексуальніших чоловіків планети. Минуло десять років відтоді, але Роджер все ще змушує вибухати стадіони оваціями, а прекрасну половину людства не відриватися від екранів під розіграшу його подач.
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Доротея Вірер
- біатлон, 30 років
За спекотну італійську красуню вболівають не лише на Батьківщині, але й в усіх країнах Європи. Секрет в чарівній посмішці та позитиві, які Доротея завжди випромінює.
Доротея є дворазовою бронзовою призеркою Олімпійських ігор, триразовою чемпіонкою світу та дворазовою володаркою Кубка світу з біатлону.
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Том Бреді
- американський футбол, 43 роки
43-річний американський гравець в американський футбол Томас Бреді не лише успішно виступає на полі та має приємну зовнішність, але є одним із найбільш комерційно успішних спортсменів в історії ліги НФЛ.
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Нині Бреді виступає за команду Тампа-Бей Бакканірс, а зі своєю колишньою командою Нью-Інглендс Петріотс став шестиразовим переможцем Супербоула. Красунчик Бреді одружений із бразильською моделлю Victoria’s Secret Жізель Бюндхен.
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Дар’я Білодід
- дзюдо, 19 років
19-річну українку шанувальники називають найкрасивішою дзюдоїсткою сучасності. У 2018 році вона стала наймолодшою чемпіонкою світу серед жінок та чоловіків за всю історію дзюдо. А наступного року захистила свій титул.
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Шарль Леклер
- автоперегони, 22 роки
Монегаск сім разів піднімався на вершину подіумів Гран-прі Формули-1, виступаючи за італійську стайню Ferrari.
Шарль зарекомендував себе найбільш самокритичним пілотом Формули-1, а ще попри статус топ-зірки гонщик спілкується зі своїми підписниками та ставить лайки до негативних постів від хейтерів про самого себе.
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Анастасія Ешбі
- серфінг, 33 роки
Ця американка може підкорити будь-яку хвилю, а протягом останніх десяти років вона є однією з головних красунь у серфінгу. Ешлі – переможниця Professional Surfing Tour. Окрім спортивних досягнень вона пробувала себе як модель та прикрасила своїми знімками кілька топ-глянців.
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Матс Хуммельс
- футбол, 31 рік
Захисник дортмундської Боруссії та екс-гравець збірної Німеччини допоміг своїм командам здобути не одну перемогу – із джмелями він двічі став чемпіоном Бундесліги, а зі збірною завоював титул чемпіонів світу. Також в активі Хуммельса три чемпіонства у Бундеслізі із Баварією.
Матса називають одним із найсильніших та найхаризматичніших спортсменів світу, а ще часто порівнюють з актором Орландо Блумом через зовнішню схожість.
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Лілу Муні Хі
- гольф, 21 рік
У 2019 році дівчина отримала членство в найбільшій гольф-організації Жіночій професійній асоціації гольфу (LPGA). Попри свій молодий вік, за успішні виступи на гольф-турнірах вона вже заробила свої перші $100 тис. Також Лілу здобуває популярність і як модель.
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Ентоні Джошуа
- бокс, 31 рік
Багато хто вважає, що у боксі красивих чоловіків не буває, але з цими може посперечатися Ентоні Джошуа. Британець з Вотфорда володіє дійсно приємною і сексуальної зовнішністю, а його фізичні дані викликають повагу.
Нині Ентоні володіє поясами за версією IBF, WBA, WBO та IBO, а ще нагороджений орденом Британської імперії у 2012 році.
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Аліса Шмідт
- легка атлетика, 21 рік
Німецьку легкоатлетку у 2017 році австралійський журнал Busted Coverage визнав найкрасивішою спортсменкою світу.
В активі Шмідт вже є срібло чемпіонату Європи з легкої атлетики. Тепер дівчина мріє про олімпійську медаль на Іграх у Токіо в 2021 році.
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Факти ICTV підготували підбірку фільмів про спорт, мотивацію та силу волі людини, яка присвятила своє життя досягненню нових цілей та висот – це саме те, що потрібно для правильного спортивного настрою.