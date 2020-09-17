Арис — Колос: смотреть видео и обзор матча Лиги Европы 2020/2021

Арис – Колос – 1:2.







Колос дебютировал в Лиге Европы победой над Арисом / 2 фотографии

Украинский Колос в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы на стадионе Клеантис Викелидис забил греческому Арису два гола, на что хозяева поля ответили лишь одним.

Украинский клуб забил первым на 47-й минуте своего дебютного матча в евротурнире. Подачу Богданова замкнул Новак. 0:1.

Уже через 8 минут Арис отыгрался. Гама пробил с линии штрафной, а Волынец не смог спасти команду. 1:1.

Еще через 7 минут Колос восстановил преимущество в счете. В этот раз отличился Антюх, который хорошо сыграл на добивании после удара Емца. 1:2.

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Следующие матчи украинских клубов в Лиге Европы

Следующий поединок в евротурнире ковалевский Колос сыграет против хорватской Риеки.

Черниговская Десна в 3-м туре Лиги Европы выйдет на поле против немецкого Вольфсбурга.

Фото: ФК Колос