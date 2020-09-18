Михайленко подал в отставку после поражения Днепра-1 от Мариуполя

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко объявил о том, что покидает свой пост.

О своем решении специалист сообщил после проигрыша Днепра-1 в домашнем матче 3-го тура УПЛ против Мариуполя.

Поражение Мариуполю со счетом 1:2 стало для команды вторым подряд.

Вместе с Михайленко из клуба уволились все его помощники.

— В последнее время что-то не получалось, исчезла какая-то химия. Нужно двигаться дальше, — объяснил футбольный эксперт свое решение.

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Михайленко в Днепре-1

Михайленко провел в клубе более 20 лет в качестве игрока и тренера.

У руля Днепра-1 он стал в 2017 году и смог вывести клуб из Второй лиги в Украинскую Премьер-лигу.

В прошлом сезоне клуб не смог попасть в первую шестерку и занял первое место во второй группе команд.

Фото: ФК Днепр-1