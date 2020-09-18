Михайленко подав у відставку після поразки Дніпра-1 від Маріуполя

Головний тренер Дніпра-1 Дмитро Михайленко оголосив про те, що залишає свій пост.

Про своє рішення фахівець повідомив після програшу Дніпра-1 у домашньому матчі 3-го туру УПЛ проти Маріуполя.

Поразка Маріуполю з рахунком 1:2 стала для команди другою поспіль.

Разом із Михайленком із клубу звільнилися усі його помічники.

– Останнім часом щось не виходило, зникла якась хімія. Треба рухатися далі, – пояснив футбольний експерт своє рішення.

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Михайленко в Дніпрі-1

Михайленко провів у клубі більше 20 років в якості гравця і тренера.

Біля керма Дніпра-1 він став у 2017-му році та зміг вивести клуб із Другої ліги до Української Прем’єр-ліги.

У минулому сезоні клуб не зміг потрапити до першої шістки та посів перше місце у другій групі команд.

Фото: ФК Дніпро-1