Матч Динамо Киев — Львов в 3-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги, который состоялся 19 сентября на Олимпийском, завершился победой хозяев поля.

Счет поединка — 3:1.

Победу Динамо принесли три гола: Виктор Цыганков (48 минута, пенальти), Николай Шапаренко (87), Владислав Супряга (95).

Соперники забили один гол: Макс Челич (62).

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За последнюю неделю подопечные Мирчи Луческу сыграли вничью с Десной (0:0) и победили нидерландский АЗ (2:0).

Динамо в первых двух турах украинской Премьер-лиги (УПЛ) набрало 4 очка.

Львов до этого провел только один матч. Игру 1-го тура против Миная перенесли, а во 2-м туре подопечные Георгия Цецадзе разгромно проиграли Колосу (0:4).

Фото: Динамо