Поединок между Зарей и Шахтером прошел в Запорожье на стадионе Славутич Арена. Напряженная игра закончилась ничьей — 2:2.

Марлос открыл счет уже в начале встречи, а затем Заря отличилась дважды — первый гол забил Кочергин, а второй мяч записал в свой актив Юрченко из противоречивого пенальти.

Сравнял счет Кривцов и установил окончательные 2:2 на табло.

Стартовые составы:

Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Цыганикс — Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Назарина — Кабаев, Громов.

Запас: Василь, Жуниор, Гречкин, Цвек, Сухарь, Чайковский, Янаков, Гладкий, Перович.

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко — Степаненко, Патрик, Марлос, Соломон, Тайсон — Мораес.

Запас: Пятов, Бондарь, Маркос Антонио, Тете, Коваленко, Майкон, Болбат, Коноплянка, Фернандо.

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Второе поражение Зари

В первом туре УПЛ команда Виктора Скрипника проиграла Десне 3:1.

Несмотря на то, что первый тайм был за луганской командой, во втором тайме хозяева смогли забить Заре три гола.

Следующий поединок Зари состоится 20 сентября против чемпиона страны — донецкого Шахтера.