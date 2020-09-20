Поединок между Зарей и Шахтером прошел в Запорожье на стадионе Славутич Арена. Напряженная игра закончилась ничьей — 2:2.
Марлос открыл счет уже в начале встречи, а затем Заря отличилась дважды — первый гол забил Кочергин, а второй мяч записал в свой актив Юрченко из противоречивого пенальти.
Сравнял счет Кривцов и установил окончательные 2:2 на табло.
Стартовые составы:
Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Цыганикс — Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Назарина — Кабаев, Громов.
Запас: Василь, Жуниор, Гречкин, Цвек, Сухарь, Чайковский, Янаков, Гладкий, Перович.
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко — Степаненко, Патрик, Марлос, Соломон, Тайсон — Мораес.
Запас: Пятов, Бондарь, Маркос Антонио, Тете, Коваленко, Майкон, Болбат, Коноплянка, Фернандо.
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Второе поражение Зари
В первом туре УПЛ команда Виктора Скрипника проиграла Десне 3:1.
Несмотря на то, что первый тайм был за луганской командой, во втором тайме хозяева смогли забить Заре три гола.
Следующий поединок Зари состоится 20 сентября против чемпиона страны — донецкого Шахтера.