Поєдинок між Зорею та Шахтарем пройшов у Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена. Напружена гра закінчилася нічиєю – 2:2.

Марлос відкрив рахунок вже на початку зустрічі, а потім Зоря відзначилася двічі – перший гол забив Кочергін, а другий м’яч записав до свого активу Юрченко з суперечливого пенальті.

Зрівняв рахунок Кривцов та встановив остаточні 2:2 на табло.

Стартові склади:

Зоря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Циганікс — Іванисеня, Юрченко, Кочергін, Назарина — Кабаєв, Громов.

Запас: Василь, Жуніор, Гречкін, Цвек, Сухар, Чайковський, Янаков, Гладкий, Перовіч.

Шахтар: Трубін — Додо, Кривцов, Матвієнко, Корнієнко — Степаненко, Патрік, Марлос, Соломон, Тайсон — Мораес.

Запас: Пятов, Бондар, Маркос Антоніо, Тете, Коваленко, Майкон, Болбат, Коноплянка, Фернандо.

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Друга поразка Зорі

У першому турі УПЛ команда Віктора Скрипника програла Десні 3:1.

Незважаючи на те, що перший тайм був за луганською командою, у другому таймі господарі змогли забити Зорі три голи.

Наступний поєдинок Зорі відбудеться 20 вересня проти чемпіона країни – донецького Шахтаря.