Итальянского арбитра Даниэле Де Сантиса и его подругу Элеонору Манту жестоко убили в их квартире в городе Лечче, что в регионе Апулия.

Тела 33-летнего мужчины и 30-летней женщины обнаружили с многочисленными ножевыми ранениями.

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Соседи Де Сантиса рассказали полиции, что ночью услышали крики, а потом увидели мужчину, который бежал из квартиры жертвы с ножом.

Начальная реконструкция событий полицией показала, что в квартире была борьба, а затем произошло двойное убийство. Сейчас правоохранительные органы Лечче разыскивают убийцу.

Даниэле Де Сантис обслуживал матчи в итальянской Серии С — за его плечами арбитраж 130 футбольных игр в этом дивизионе. В 2017 году он дебютировал в Серии В в матче между Пизой и Беневенто, как четвертый арбитр.

В Бразилии футболист зарезал президента клуба

28-летний бразильский футболист Винисиус Корсини подозревается в убийстве президента своего бывшего клуба Насиональ де Роландия Хосе Данилсона Алвеса де Оливейры.

Конфликт между мужчинами возник 16 сентября в городе Роландия. Корсини подошел к президенту клуба и во время конфликта нанес ему несколько ударов ножом.

Источник: la Repubblica

Фото: Il Messaggero