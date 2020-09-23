Бельгийский Гент и Динамо Киев сойдутся на стадионе Геламко Арена в Генте в рамках первого матча плей-офф отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Для команд это будет третья очная игра в истории. Впервые они встретились в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в сезоне-2010/2011. Тогда победу в домашнем и выездном поединках одержало киевское Динамо (3:0, 1:3).

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Вима Де Декера. На победу Гента принимают ставки с коэффициентом 2.55. Успех украинского клуба оценивают в 2.80. Ничейный исход встречи в основное время — 3.30.

Встреча в Мадриде доверили судить румынской бригаде арбитров во главе с Овидиу Хатеганом. Ему будут помогать его соотечественники Октавиу Совре и Себастьян Георге. Четвертый арбитр матча — Себастьян Колжеску. Арбитр VAR — итальянец Массимилиано Иррати, а его ассистент Чиро Карбоне (Италия).

Текстовая онлайн-трансляция матча Гент — Динамо Киев начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 22.00.