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Гент — Динамо Киев: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора Лиги чемпионов

Гент — Динамо Киев: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора Лиги чемпионов

Бельгийский Гент и Динамо Киев сойдутся на стадионе Геламко Арена в Генте в рамках первого матча плей-офф отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Для команд это будет третья очная игра в истории. Впервые они встретились в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в сезоне-2010/2011. Тогда победу в домашнем и выездном поединках одержало киевское Динамо (3:0, 1:3).

Читайте: Где смотреть Гент — Динамо Киев

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Вима Де Декера. На победу Гента принимают ставки с коэффициентом 2.55. Успех украинского клуба оценивают в 2.80. Ничейный исход встречи в основное время — 3.30.

Встреча в Мадриде доверили судить румынской бригаде арбитров во главе с Овидиу Хатеганом. Ему будут помогать его соотечественники Октавиу Совре и Себастьян Георге. Четвертый арбитр матча — Себастьян Колжеску. Арбитр VAR — итальянец Массимилиано Иррати, а его ассистент Чиро Карбоне (Италия).

Текстовая онлайн-трансляция матча Гент — Динамо Киев начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 22.00.

С начала С конца
Прямая трансляция
21:05 - 23 сентября
Состав Динамо

Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Родригеш, Супряга.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Цыганков, Леднев, Андриевский, Сирота.

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20:59 - 23 сентября
Состав Гента

Руф, Фортуна, Нгаде-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес, Дорш, Овусу, Оджиджа-Офоэ, Яремчук, Безус, Депуатр.

Запасные: Коосеманс, Ньянгбо, Мохаммади, Ботака, Маррех, Кляйндинст, Арсланджич

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