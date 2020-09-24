Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/2 финала грунтового теннисного турнира в Страсбурге. В двух сетах украинская теннисистка одолела вторую ракетку Швейцарии Жил Белен Тайхманн со счетом 6:4, 6:3.
Свитолина справилась со швейцаркой за один час и 27 минут.
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Украинка не совсем удачно начала первый сет, проиграв свою подачу в первом же гейме. Как только швейцарка повела в сете 3:1 Свитолина взяла шесть геймов подряд, заставив свою оппонентку дважды ошибиться на собственных подачах.
Во второй партии украинка не совсем стабильно играла на своих подачах, как и Тайхманн. Швейцарка оформила два брейка, на что Свитолина ответила тремя и с первой попытки подала на матч.
Во время матча Свитолина сделала пять подач на вылет и допустила одну двойную ошибку, у Тайхманн — без эйсов и две двойные ошибки.
За выход в финал Элина поспорит с победительницей дуэли между чешкой Екатерина синяков и белоруской Ариной Сабаленко.
В первом круге турнира Свитолина в напряженном трехсетовом поединке взяла верх над польской теннисисткой Магдой Линетт.