Тесты на Covid-19 Лунина и Панькова оказались отрицательными

Утром 7 октября перед товарищеским матчем с Францией сборная Украины сдала внеочередные тесты на коронавирус.
Все повторные тесты оказались отрицательными.
Об этом рассказал пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков.
В частности речь идет и о тестах вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькова, которые после прилета во Францию сдали положительные тесты.
Читайте: В ФК Шахтер вспышка коронавируса — клуб идет на самоизоляцию
По информации Василькова, скорее всего, ложными были первые тесты.
Так как результаты повторных тестов пришли перед матчем, Паньков и Лунин не приняли участие в поединке.
Матч Украина — Франция
7 октября сборная Франции принимала сборную Украины в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе Стад де Франс и завершилась крупнейшим поражением сине-желтых в истории со счетом 7:1.