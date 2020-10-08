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Факты / Спорт

Тесты на Covid-19 Лунина и Панькова оказались отрицательными

Утром 7 октября перед товарищеским матчем с Францией сборная Украины сдала внеочередные тесты на коронавирус.

Все повторные тесты оказались отрицательными.

Об этом рассказал пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков.

В частности речь идет и о тестах вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькова, которые после прилета во Францию ​​сдали положительные тесты.

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По информации Василькова, скорее всего, ложными были первые тесты.

Так как результаты повторных тестов пришли перед матчем, Паньков и Лунин не приняли участие в поединке.

Матч Украина — Франция

7 октября сборная Франции принимала сборную Украины в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе Стад де Франс и завершилась крупнейшим поражением сине-желтых в истории со счетом 7:1.

Источник: УАФ

Фото: УНИАН

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