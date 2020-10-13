PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

На матч Украина-Испания не пустят половину болельщиков

Из-за роста случаев коронавируса в Украине, квота билетов на футбольный матч Украина-Испания 13 октября на НСК Олимпийском, сокращена с 30% до 15% от общего количества мест.

Соответствующее решение было принято по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Киева 13 октября.

Читайте: Где смотреть матч Украина — Испания в рамках Лиги наций

— Первые 15%, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будет отменена, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована их полная стоимость, — заявили в Украинской ассоциации футболу.

Болельщики, чьи билеты были отменены, уже получили соответствующее сообщение на телефон или электронную почту, которая была указана при покупке билетов.

До уваги вболівальників!

Квота квитків на матч Україна-Іспанія скорочена з 30% до 15% від загальної кількості місць на…

Опубліковано Ukrainian Association of Football Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Начало запланировано на 21.45.

Матч Украина-Испания

В первом матче команд в рамках Лиги наций, который состоялся 6 сентября во Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано,  испанцы разгромили подопечных Андрея Шевченко со счетом 4:0.

Источник: УАФ

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх