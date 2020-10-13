На матч Украина-Испания не пустят половину болельщиков

Из-за роста случаев коронавируса в Украине, квота билетов на футбольный матч Украина-Испания 13 октября на НСК Олимпийском, сокращена с 30% до 15% от общего количества мест.

Соответствующее решение было принято по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Киева 13 октября.

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— Первые 15%, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будет отменена, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована их полная стоимость, — заявили в Украинской ассоциации футболу.

Болельщики, чьи билеты были отменены, уже получили соответствующее сообщение на телефон или электронную почту, которая была указана при покупке билетов.

До уваги вболівальників! Квота квитків на матч Україна-Іспанія скорочена з 30% до 15% від загальної кількості місць на… Опубліковано Ukrainian Association of Football Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Начало запланировано на 21.45.

Матч Украина-Испания

В первом матче команд в рамках Лиги наций, который состоялся 6 сентября во Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано, испанцы разгромили подопечных Андрея Шевченко со счетом 4:0.