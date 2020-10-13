На матч Україна-Іспанія не впустять половину вболівальників

Через зростання випадків коронавірусу в Україні, квота квитків на футбольний матч Україна-Іспанія 13 жовтня на НСК Олімпійському, скорочена з 30% до 15% від загальної кількості місць.

Відповідне рішення ухвалили за підсумками термінового засідання Комісії з надзвичайних ситуацій Києва 13 жовтня.

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– Перші 15%, які були продані раніше, залишаються дійсними. Решта квитків буде скасована, а тим, хто вже встиг їх придбати, буде компенсована їх повна вартість, – заявили в Українській асоціації футболу.

Уболівальники, чиї квитки були скасовані, вже отримали відповідне повідомлення на телефон та електронну пошту, які були вказані під час купівлі квитків.

До уваги вболівальників! Квота квитків на матч Україна-Іспанія скорочена з 30% до 15% від загальної кількості місць на… Опубліковано Ukrainian Association of Football Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Початок матчу запланований на 21.45.

Матч Україна-Іспанія

У першому матчі команд в рамках Ліги націй, який відбувся 6 вересня у Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано, іспанці розгромили підопічних Андрія Шевченка з рахунком 4:0.