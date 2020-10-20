PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

О социальной дистанции забыли. Матч Динамо и Ювентуса собрал 15 тыс. зрителей

15 тыс. болельщиков собрал матч киевского Динамо и Ювентуса в рамках Лиги Чемпионов.

Матч идет со зрителями, несмотря на все запреты Министерства здравоохранения, которое 19 октября приняло решение приостановить продажу билетов.

Читайте: Минздрав назвал условия посещения болельщиками футбольных матчей

Но на тот момент было реализовано около 15 тыс. пропусков и они не были аннулированы, как на матче сборной Украины.

О социальной дистанции забыли. Матч Динамо и Ювентуса собрал 15 тыс. зрителей

На матче также заметили певца Потапа с сыном и победительницу шоу Холостяк Дашу Ульянову.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

@fc_dynamo_kyiv @juventus Champions League is Back 2 Kyiv Ukraine ???????? Тільки Динамо!!! #fcdk @potapchiq

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Друзья, мой первый раз Я на футболе! Пришли поддержать Динамо в матче с Ювентус. Не думала, что это так волнующе. Играют они, а переживаю я Искренне верю в нашу команду. И то чувство, когда рада и расстроена одновременно, что @cristiano не играет #динамокиев #dynamokyiv #dynamokiev #ювентус #juventus #динамокиїв #динамоювентус #dynamojuventus #nskolimpiyskiy #нсколімпійський #нсколимпийский

Допис, поширений Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Не пустили фанатов

Из-за роста случаев коронавируса в Украине, квота билетов на футбольный матч Украина — Испания 13 октября на НСК Олимпийском, сократили с 30% до 15% от общего количества мест.

Соответствующее решение приняли по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Киева 13 октября.

Фото: Футбол1

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка