О социальной дистанции забыли. Матч Динамо и Ювентуса собрал 15 тыс. зрителей

15 тыс. болельщиков собрал матч киевского Динамо и Ювентуса в рамках Лиги Чемпионов.

Матч идет со зрителями, несмотря на все запреты Министерства здравоохранения, которое 19 октября приняло решение приостановить продажу билетов.

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Но на тот момент было реализовано около 15 тыс. пропусков и они не были аннулированы, как на матче сборной Украины.

На матче также заметили певца Потапа с сыном и победительницу шоу Холостяк Дашу Ульянову.

Не пустили фанатов

Из-за роста случаев коронавируса в Украине, квота билетов на футбольный матч Украина — Испания 13 октября на НСК Олимпийском, сократили с 30% до 15% от общего количества мест.

Соответствующее решение приняли по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Киева 13 октября.

Фото: Футбол1