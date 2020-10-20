О социальной дистанции забыли. Матч Динамо и Ювентуса собрал 15 тыс. зрителей

15 тыс. болельщиков собрал матч киевского Динамо и Ювентуса в рамках Лиги Чемпионов.
Матч идет со зрителями, несмотря на все запреты Министерства здравоохранения, которое 19 октября приняло решение приостановить продажу билетов.
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Но на тот момент было реализовано около 15 тыс. пропусков и они не были аннулированы, как на матче сборной Украины.
На матче также заметили певца Потапа с сыном и победительницу шоу Холостяк Дашу Ульянову.
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@fc_dynamo_kyiv @juventus Champions League is Back 2 Kyiv Ukraine ???????? Тільки Динамо!!! #fcdk @potapchiq
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Друзья, мой первый раз Я на футболе! Пришли поддержать Динамо в матче с Ювентус. Не думала, что это так волнующе. Играют они, а переживаю я Искренне верю в нашу команду. И то чувство, когда рада и расстроена одновременно, что @cristiano не играет #динамокиев #dynamokyiv #dynamokiev #ювентус #juventus #динамокиїв #динамоювентус #dynamojuventus #nskolimpiyskiy #нсколімпійський #нсколимпийский
Не пустили фанатов
Из-за роста случаев коронавируса в Украине, квота билетов на футбольный матч Украина — Испания 13 октября на НСК Олимпийском, сократили с 30% до 15% от общего количества мест.
Соответствующее решение приняли по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Киева 13 октября.
Фото: Футбол1