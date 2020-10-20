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Факти / Спорт

Про соціальну дистанцію забули. Матч Динамо і Ювентуса зібрав 15 тис. глядачів

15 тис. вболівальників зібрав матч київського Динамо та Ювентуса у рамках Ліги Чемпіонів.

Матч відбувається з глядачами, попри всі заборони Міністерства охорони здоров’я, яке 19 жовтня ухвалило рішення призупинити продаж квитків.

Читайте: МОЗ назвав умови відвідування вболівальниками футбольних матчів

Але на той момент було реалізовано близько 15 тис. ,білетів і вони не були анульовані, як на матчі збірної України.

Про соціальну дистанцію забули. Матч Динамо і Ювентуса зібрав 15 тис. глядачів

На матчі також помітили співака Потапа з сином та переможницю шоу Холостяк Дашу Ульянову.

 

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@fc_dynamo_kyiv @juventus Champions League is Back 2 Kyiv Ukraine ???????? Тільки Динамо!!! #fcdk @potapchiq

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

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Друзья, мой первый раз ☺️???? Я на футболе! Пришли поддержать Динамо в матче с Ювентус. Не думала, что это так волнующе. Играют они, а переживаю я ???? Искренне верю в нашу команду. И то чувство, когда рада и расстроена одновременно, что @cristiano не играет ???????? #динамокиев #dynamokyiv #dynamokiev #ювентус #juventus #динамокиїв #динамоювентус #dynamojuventus #nskolimpiyskiy #нсколімпійський #нсколимпийский

Допис, поширений Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Не впустили фанатів

Через зростання випадків коронавірусу в Україні, квота квитків на футбольний матч Україна – Іспанія 13 жовтня на НСК Олімпійському, скоротили з 30% до 15% від загальної кількості місць.

Відповідне рішення ухвалили за підсумками термінового засідання Комісії з надзвичайних ситуацій Києва 13 жовтня.

Фото: Футбол1

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