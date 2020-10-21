Шахтер в среду, 21 октября, проведет матч в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, в котором подопечные Луиша Каштру на стадионе Альфредо ди Стефано в Мадриде сыграют против мадридского Реала. Начало матча в 19.55.

По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами матча являются подопечные Зинедина Зидана. На победу Реала принимают ставки с коэффициентом 1.21. Успех украинского клуба оценивают в 14.0. Ничейный результат встречи — 7.30.

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На то, что сливочные первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.03, а на горняков — 1.73.

Матч доверили судить сербской бригаде арбитров во главе с рефери Срджаном Йовановичем. Ему будут ассистировать его соотечественники: Урош Стойкович и Милан Михайлович. Обязанности четвертого рефери исполнит Новак Симович.

Последний раз команды встречались в очном противостоянии в ноябре 2015 года в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Тогда донецкий клуб возглавлял Мирча Луческу, а у руля галактикос был Рафа Бенитес. Матч команд во Львове завершился поражением Шахтера со счетом 3:4. В горняков голами во встрече отличились Дентьиньо и Алекс Тейшейра, который оформил дубль.

В другом поединке квартета В итальянский Интер примет на стадионе Сан-Сиро немецкую Боруссию из Менхенгладбаха.

Фото: FC Shakhtar