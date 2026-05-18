Новый главный тренер сборной Украины Андеа Мальдера объявил список футболистов, вызванных на ближайшие товарищеские матчи сине-желтых против Польши и Дании.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ на официальном сайте.

В тренировочный лагерь сборной Украины вызваны 26 футболистов.

  • Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Дмитрий Ризник (Шахтер), Руслан Нещерет (Динамо Киев).
  • Защитники: Илья Забарный (Пари Сен-Жермен, Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Тарас Михавко (Динамо Киев), Эдуард Сарапий (Полесье), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Александр Романчук (Университатя Крайова, Румыния).
  • Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все – Шахтер), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба – Полесье), Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (оба – Динамо Киев), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия).
  • Нападающие: Роман Яремчук (Лион, Франция), Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Артем Довбик (Рома, Италия).

Резервный список: Владимир Бражко, Назар Волошин (оба — Динамо Киев), Дмитрий Криськив (Шахтер), Игорь Краснопир (Полесье), Максим Хлань (Гурник, Польша).

31 мая сборная Украины сыграет против команды Польши во Вроцлаве и 7 июня против команды Дании в Оденсе.

Напомним, 18 мая УАФ объявила о назначении Андреа Мальдера главным тренером сборной Украины по футболу. Контракт заключен на два года с возможностью продления.

