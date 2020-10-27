Хабиб включил Усика и Ломаченко в список лучших боксеров мира

Чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал четырех сильнейших боксеров мира на данный момент.

Российский боец ​​дал интервью британскому каналу Sky Sports еще до поражения украинца Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса.

— На данный момент, я думаю, сильнейшей является эта тройка: Александр Усик, Василий Ломаченко и Канело Альварес. Ой, простите, еще Тайсон Фьюри. Четверо боксеров. Очень сложно сказать, кто из них лучший.

Читайте: Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

Также Нурмагомедов рассказал, что очень ждет поединка Усика и британца Фьюри.

— Я действительно очень хочу увидеть бой Усика против Фьюри. Это будет хороший поединок. В обоих бойцов очень хорошие навыки и техника. Усик не похож на других боксеров из супертяжелого веса, он техничнее, хорошо работает ногами и имеет отличную физическую подготовку. Поэтому, я с нетерпением жду этого боя, — сказал Хабиб.

31 октября в Лондоне Александр Усик встретится с британцем Дереком Чисорой. Этот бой станет главным событием вечера бокса на SSE Arena Wembley.

Интересно, что за сам бой украинский боксер заработает в 2,5 раза меньше чем Чисора. Это связано с отсутствием зрителей на трибунах арены.