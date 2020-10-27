Хабиб включил Усика и Ломаченко в список лучших боксеров мира

Чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал четырех сильнейших боксеров мира на данный момент.
Российский боец дал интервью британскому каналу Sky Sports еще до поражения украинца Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса.
— На данный момент, я думаю, сильнейшей является эта тройка: Александр Усик, Василий Ломаченко и Канело Альварес. Ой, простите, еще Тайсон Фьюри. Четверо боксеров. Очень сложно сказать, кто из них лучший.
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Также Нурмагомедов рассказал, что очень ждет поединка Усика и британца Фьюри.
— Я действительно очень хочу увидеть бой Усика против Фьюри. Это будет хороший поединок. В обоих бойцов очень хорошие навыки и техника. Усик не похож на других боксеров из супертяжелого веса, он техничнее, хорошо работает ногами и имеет отличную физическую подготовку. Поэтому, я с нетерпением жду этого боя, — сказал Хабиб.
31 октября в Лондоне Александр Усик встретится с британцем Дереком Чисорой. Этот бой станет главным событием вечера бокса на SSE Arena Wembley.
Интересно, что за сам бой украинский боксер заработает в 2,5 раза меньше чем Чисора. Это связано с отсутствием зрителей на трибунах арены.