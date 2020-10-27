Хабіб включив Усика та Ломаченка до списку найкращих боксерів світу

Чемпіон UFC, росіянин Хабіб Нурмагомедов назвав чотирьох найсильніших боксерів світу наразі.

Російський боєць дав інтерв’ю британському каналу Sky Sports ще до поразки українця Василя Ломаченка від американця Теофімо Лопеса.

— Нині, я гадаю, найсильнішими є ця трійка: Олександр Усик, Василь Ломаченко та Канело Альварес. Ой, вибачте, ще Тайсон Ф’юрі. Четверо боксерів. Дуже важко сказати, хто з них найкращий.

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Також Нурмагомедов розповів, що чекає на поєдинок Усика та британця Ф’юрі.

— Я справді дуже хочу побачити бій Усика проти Ф’юрі. Це буде хороший поєдинок. В обох бійців дуже хороші навички та техніка. Усик не схожий на інших боксерів із надважкої ваги, він технічніший, добре працює ногами та має чудову фізичну підготовку. Тож, я з нетерпінням чекаю на цей бій, – сказав Хабіб.

31 жовтня у Лондоні Олександр усик зустрінеться з британцем Дереком Чісорою. Цей бій стане головною подією вечору боксу на SSE Arena Wembley.

Цікаво, що за сам бій український боксер заробить у 2,5 рази менше ніж Чісора. Це пов’язано з відсутністю глядачів на трибунах арени.