Red Bull повторив рекорд найшвидкіснішого піт-стопу сезону у Формулі-1

Механіки австрійської команди Формули-1 Red Bull Racing знову провели найкращий піт-стоп у сезоні-2020 в королівських перегонах. Це відбулося на Гран-прі Португалії.

Заміна шин на боліді тайсько-британського гонщика Александра Албона склала всього 1,86 секунд, що є повторенням найкращого результату сезону у Формулі-1.

Another masterclass from the @redbullracing crew as they take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Portugal Matching the quickest time of 2020 so far! #PortugueseGP #F1 #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/SHxTMWJDMF — Formula 1 (@F1) October 26, 2020

Під час перегонів у Портімао команди Ф-1 провели 25 піт-стопів, з яких три найкращих були у Red Bull Racing.

Найдовший піт-стоп на Гран-прі Португалії був у канадського гонщика Racing Point Ленса Стролла на 34-му колі, на якому він простояв два п’ятисекундних штрафи.

Попередній найкращий результат сезону також був у австрійців, які провели піт-стоп за 1,96 секунди.

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Таким чином, у заліку команд за найкращими піт-стопами Red Bull Racing ще більше збільшив відрив від суперників: австрійська конюшня має 183 очки, тоді як у Mercedes – 183 та у Williams – 180.

Тріумфував на Гран-прі Португалії пілот Mercedes Льюїс Гемілтон. Ця перемога стала для британця 92-ю у кар’єрі і дозволила йому побити рекорд Міхаеля Шумахера за кількістю перемог у Формулі-1.

Другим фінішу дістався партнер Гемілтона по команді Валттері Боттас, а третім став пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Найшвидкісніший піт-стоп у Формулі-1

У 2019 році під час Гран-прі Бразилії механіки Red Bull Racing здійснили найшвидкісніший піт-стоп в історії королівських гонок.

Щоб замінити шини на боліді Макса Ферстаппена їм знадобилося 1,82 секунди.