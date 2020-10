Вратарь ливерпульского Эвертона Джордан Пикфорд решил нанять телохранителей после того, как стал получать угрозы в свой адрес.

Охранная фирма дежурит у дома, где проживает 26-летний Пикфорд с женой Меган и их ребенком.

В соцсетях Пикфорд начал получать угрозы после того, как травмировал вице-капитана Ливерпуля Вирджил ван Дейка в матче пятого тура чемпионата Англии.

Virgil Van Dijk had to go off injured after this challenge from Jordan Pickford. pic.twitter.com/CgOPpsYASY

— B/R Football (@brfootball) October 17, 2020