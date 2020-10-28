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Факты / Спорт

Вратарь Эвертона нанял охрану после смертельных угроз из-за травмы Ван Дейка

Вратарь ливерпульского Эвертона Джордан Пикфорд решил нанять телохранителей после того, как стал получать угрозы в свой адрес.

Охранная фирма дежурит у дома, где проживает 26-летний Пикфорд с женой Меган и их ребенком.

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В соцсетях Пикфорд начал получать угрозы после того, как травмировал вице-капитана Ливерпуля Вирджил ван Дейка в матче пятого тура чемпионата Англии.

Инцидент произошел на 11-й минуте встречи. Вратарь ирисок випрыгнул на перехват и влетел в колено Ван Дейка. Нидерландскому защитнику диагностировали разрыв крестообразных связок. Точные сроки восстановления Ван Дейка не известны, но он рискует пропустить остаток сезона-2020/21.

Футбольная ассоциация Англии (FA) оправдала Пикфорда, а футболист не получил даже желтой карточки. Это вызвало возмущение среди болельщиков Ливерпуля, которые осыпали вратаря Эвертона проклятиями и угрожали расправой.

По итогам шести туров английской Премьер-лиги Эвертон возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 13 очков. Следом идет Ливерпуль, который тоже имеет 13 пунктов. Замыкает тройку лидеров Астон Вилла (12), но у львов на один сыгранный матч меньше.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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