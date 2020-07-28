Клопп разбудил Фергюсона в 3 ночи, чтобы рассказать о чемпионстве Ливерпуля

Бывший наставник Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон рассказал, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп разбудил его среди ночи, когда мерсисайдцы стали чемпионами Англии.

Шотландский специалист рассказал, что простил Клоппа за то, что разбудил его в 3.30 после триумфа Ливерпуля в прошлом месяце.

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Ливерпуль одержал первый за 30 лет трофей чемпиона АПЛ, а Ассоциация тренеров лиги (LMA) признала Клоппа лучшим наставником года в Англии.

Фергюсон является пятикратным победителем премии, а сейчас она названа в его честь. Сэр Алекс поздравил Юргена с победой и рассказал, что простил его за ночной звонок.

— Юрген фантастический. Мы говорим о том, что Лидс провел 16 лет в Чемпионшипе, но Ливерпуль 30 лет не выигрывал в АПЛ, невероятно. Вы вполне это заслужили. Это был выдающийся сезон. Я прощаю тебе, что разбудил меня в 3.30 утра, чтобы сказать, что вы выиграли лигу! Спасибо, но все равно вы абсолютно это заслужили. Молодцы, — сказал Фергюсон.

“I’ll forgive you for waking me up at half-past 3 in the morning to tell me you’d won the league!” Here’s what Sir Alex Ferguson had to say to Jurgen Klopp after the #LFC boss was named LMA Manager of the Year…pic.twitter.com/OWUAkje0BV — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 28, 2020

По итогам сезона-2019/20 Ливерпуль набрал 99 очков и оторвался от ближайшего преследователя Манчестер Сити на 18 пунктов.

Красные оформили чемпионство после матча 25 июня, когда Манчестер Сити уступил Челси со счетом 2:1. Следующий сезон английской Премьер-лиги стартует 12 сентября.