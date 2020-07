Клопп разбудил Фергюсона в 3 ночи, чтобы рассказать о чемпионстве Ливерпуля

Бывший наставник Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон рассказал, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп разбудил его среди ночи, когда мерсисайдцы стали чемпионами Англии.

Шотландский специалист рассказал, что простил Клоппа за то, что разбудил его в 3.30 после триумфа Ливерпуля в прошлом месяце.

Читайте: Журналисты выбрали лучшего футболиста сезона-2019/20 в АПЛ

Ливерпуль одержал первый за 30 лет трофей чемпиона АПЛ, а Ассоциация тренеров лиги (LMA) признала Клоппа лучшим наставником года в Англии.

Фергюсон является пятикратным победителем премии, а сейчас она названа в его честь. Сэр Алекс поздравил Юргена с победой и рассказал, что простил его за ночной звонок.

“I’ll forgive you for waking me up at half-past 3 in the morning to tell me you’d won the league!”

Here’s what Sir Alex Ferguson had to say to Jurgen Klopp after the #LFC boss was named LMA Manager of the Year…pic.twitter.com/OWUAkje0BV

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 28, 2020