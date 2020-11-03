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Факты / Спорт

Бойцы ММА спасли пожилую женщину и раненого полицейского во время теракта в Вене

Австрийский боец ​​смешанных единоборств Микаил Озен и его друг Реджеп Гюльтикен спасли раненого полицейского во время теракта в Вене.

Озен с другом были в центре австрийской столицы, когда началась стрельба. Один из нападавших, который был в нескольких метрах от них, прострелил Гюльтикену ногу.

— Мы думали, что это съемки фильма, или что-то подобное. Мы увидели мужчин на расстоянии 5-6 метров от нас, которые начали в нас стрелять. Пуля попала моему другу в икроножную мышцу, — сказал Озен.

 

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Публикация от Mikail Özen (@mikail.ozn)

Озен сказал, что сразу же посадил своего друга в машину и поехал в отделение полиции, где рассказал им о террористах.

— К месту стрельбы шла пожилая женщина. Когда мы ее увидели, то остановились и отвезли ее в безопасное место. На видео, которое распространяется в соцсетях, мы подбежали к станции метро и увидели, как террористы стреляли по полицейским, которые бежали в сторону нападающих. Один террорист убегал от трех полицейских, а затем одного из них подстрелили и мы помогли ему добраться до кареты скорой помощи, — рассказал спортсмен.

Его друг позже подтвердил слова Озена и рассказал, что отказался сразу ехать в больницу, чтобы не быть обузой для своего друга.

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В соцсетях Озена и Гюльтикена называют героями, отмечая мужество раненого Реджепа, который, несмотря на боль помогал другим.

— Прошлой ночью в Вене было два героя. Они делали все, что должны делать турки и мусульмане. Реджеп и Микаил, спасибо ребята !, — написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter.

Микаил Озен родился в Турции, но сейчас живет в Вене и имеет австрийское гражданство. С 2015 года он выигрывал соревнования ММА в Турции. Сейчас спортсмен работает персональным тренером в Австрии. В активе Озена пять побед и три поражения в легком весе на турнирах ММА.

Его друг Реджеп Гюльтикену выступает в легком весе в ММА. А на свои поединки он выходит с турецким флагом.

 

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Публикация от recep gültekin (@receppp_rtg)

Теракт в Вене

2 ноября в центре Вены произошла стрельба. Семь человек напали на здание местной синагоги. Возле храма было слышно выстрелы, а полиция организовала масштабную операцию по захвату террористов.

Глава МВД Австрии назвал произошедшее терактом. Погибли по меньшей мере четыре человека, еще 15 пострадали.

Источник: Hurriyet

Фото: Mikail Özen, Recep Gültekin

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