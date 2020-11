Австрийский боец ​​смешанных единоборств Микаил Озен и его друг Реджеп Гюльтикен спасли раненого полицейского во время теракта в Вене.

Озен с другом были в центре австрийской столицы, когда началась стрельба. Один из нападавших, который был в нескольких метрах от них, прострелил Гюльтикену ногу.

Озен сказал, что сразу же посадил своего друга в машину и поехал в отделение полиции, где рассказал им о террористах.

We just spoke to Mikail Ozen, whose voice can be heard in Turkish in this video and who has helped an injured police officer.

He says one of his friends has been injured too, while he and another friend are in healthy condition. https://t.co/VO5MC1JsVL

— Sibel Karkuş (@KarkusSibel) November 2, 2020