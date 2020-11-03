Австрийский боец ​​смешанных единоборств Микаил Озен и его друг Реджеп Гюльтикен спасли раненого полицейского во время теракта в Вене.

Озен с другом были в центре австрийской столицы, когда началась стрельба. Один из нападавших, который был в нескольких метрах от них, прострелил Гюльтикену ногу.

— Мы думали, что это съемки фильма, или что-то подобное. Мы увидели мужчин на расстоянии 5-6 метров от нас, которые начали в нас стрелять. Пуля попала моему другу в икроножную мышцу, — сказал Озен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mikail Özen (@mikail.ozn) 30 Июн 2020 в 11:24 PDT

Озен сказал, что сразу же посадил своего друга в машину и поехал в отделение полиции, где рассказал им о террористах.

— К месту стрельбы шла пожилая женщина. Когда мы ее увидели, то остановились и отвезли ее в безопасное место. На видео, которое распространяется в соцсетях, мы подбежали к станции метро и увидели, как террористы стреляли по полицейским, которые бежали в сторону нападающих. Один террорист убегал от трех полицейских, а затем одного из них подстрелили и мы помогли ему добраться до кареты скорой помощи, — рассказал спортсмен.

#Wien #Vienna We just spoke to Mikail Ozen, whose voice can be heard in Turkish in this video and who has helped an injured police officer. He says one of his friends has been injured too, while he and another friend are in healthy condition. https://t.co/VO5MC1JsVL — Sibel Karkuş (@KarkusSibel) November 2, 2020

Его друг позже подтвердил слова Озена и рассказал, что отказался сразу ехать в больницу, чтобы не быть обузой для своего друга.

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В соцсетях Озена и Гюльтикена называют героями, отмечая мужество раненого Реджепа, который, несмотря на боль помогал другим.

— Прошлой ночью в Вене было два героя. Они делали все, что должны делать турки и мусульмане. Реджеп и Микаил, спасибо ребята !, — написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter.

Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı.

Recep Tayyip ve Mikail!

Teşekkürler çocuklar. Sizlerle GURUR DUYUYORUZ https://t.co/R0n4WqWTgo — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 3, 2020

Микаил Озен родился в Турции, но сейчас живет в Вене и имеет австрийское гражданство. С 2015 года он выигрывал соревнования ММА в Турции. Сейчас спортсмен работает персональным тренером в Австрии. В активе Озена пять побед и три поражения в легком весе на турнирах ММА.

Его друг Реджеп Гюльтикену выступает в легком весе в ММА. А на свои поединки он выходит с турецким флагом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от recep gültekin (@receppp_rtg) 30 Мар 2020 в 6:27 PDT

Теракт в Вене

2 ноября в центре Вены произошла стрельба. Семь человек напали на здание местной синагоги. Возле храма было слышно выстрелы, а полиция организовала масштабную операцию по захвату террористов.

Глава МВД Австрии назвал произошедшее терактом. Погибли по меньшей мере четыре человека, еще 15 пострадали.

Источник: Hurriyet

Фото: Mikail Özen, Recep Gültekin