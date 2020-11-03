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Факти / Спорт

Бійці ММА врятували літню жінку та пораненого поліцейського під час теракту у Відні

Австрійський боєць змішаних єдиноборств Мікаїл Озен та його друг Реджеп Гюльтікен врятували пораненого поліцейського під час теракту у Відні.

Озен із другом були у центрі австрійської столиці, коли почалися постріли. Один із нападників, який був у кількох метрах від них, прострелив Гюльтікену ногу.

— Ми думали, що це зйомки фільму, чи щось подібне. Ми побачили чоловіків на відстані 5-6 метрів від нас, які почали у нас стріляти. Куля влучила моєму другу у литковий м’яз, – сказав Озен.

 

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Публикация от Mikail Özen (@mikail.ozn)

Озен сказав, що відразу ж посадив свого друга у машину та поїхав до відділку поліції, де розповіли їм про терористів.

— До місця стрілянини йшла літня жінка. Коли ми її побачили, то зупинилися та відвезли її у безпечне місце. На відео, що поширюється у соцмережах, ми підбігли до станції метро і побачили, як терористи стріляли по поліцейських, котрі бігли у бік нападників. Один терорист тікав від трьох поліцейських, а потім одного з них підстрелили і ми допомогли йому дістатися до карети швидкої допомоги, – розповів спортсмен.

Його друг пізніше підтвердив слова Озена та розповів, що відмовився відразу їхати до лікарні, щоб не бути тягарем для свого друга.

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У соцмережах Озена та Гюльтікена називають героями, відзначаючи мужність пораненого Реджепа, який попри біль допомагав іншим.

— Минулої ночі у Відні було два герої. Вони робили все, що повинні робити турки та мусульмани. Реджеп та Мікаїл, дякую хлопці!, – написав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у Twitter.

Мікаїл Озен народився у Туреччині, але нині живе у Відні та має австрійське громадянство. З 2015 року він вигравав змагання ММА у Туреччині. Нині спортсмен працює персональним тренером в Австрії. В активі Озена п’ять перемог та три поразки у легкій вазі на турнірах ММА.

Його друг Реджеп Гюльтікену виступає у легкій вазі в ММА. А на свої поєдинки він виходить із турецьким стягом.

 

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Теракт у Відні

2 листопада у центрі Відня сталася стрілянина. Сім осіб напали на будівлю місцевої синагоги. Біля храму було чутно перестрілки, а поліція організувала масштабну операцію захоплення зловмисників.

Глава МВС Австрії назвав подію терактом. Загинули щонайменше чотири людини, ще 15 постраждали.

Джерело: Hurriyet

Фото: Mikail Özen, Recep Gültekin

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