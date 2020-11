Австрійський боєць змішаних єдиноборств Мікаїл Озен та його друг Реджеп Гюльтікен врятували пораненого поліцейського під час теракту у Відні.

Озен із другом були у центрі австрійської столиці, коли почалися постріли. Один із нападників, який був у кількох метрах від них, прострелив Гюльтікену ногу.

Озен сказав, що відразу ж посадив свого друга у машину та поїхав до відділку поліції, де розповіли їм про терористів.

#Wien #Vienna

We just spoke to Mikail Ozen, whose voice can be heard in Turkish in this video and who has helped an injured police officer.

He says one of his friends has been injured too, while he and another friend are in healthy condition. https://t.co/VO5MC1JsVL

— Sibel Karkuş (@KarkusSibel) November 2, 2020