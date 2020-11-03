Австрійський боєць змішаних єдиноборств Мікаїл Озен та його друг Реджеп Гюльтікен врятували пораненого поліцейського під час теракту у Відні.

Озен із другом були у центрі австрійської столиці, коли почалися постріли. Один із нападників, який був у кількох метрах від них, прострелив Гюльтікену ногу.

— Ми думали, що це зйомки фільму, чи щось подібне. Ми побачили чоловіків на відстані 5-6 метрів від нас, які почали у нас стріляти. Куля влучила моєму другу у литковий м’яз, – сказав Озен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mikail Özen (@mikail.ozn) 30 Июн 2020 в 11:24 PDT

Озен сказав, що відразу ж посадив свого друга у машину та поїхав до відділку поліції, де розповіли їм про терористів.

— До місця стрілянини йшла літня жінка. Коли ми її побачили, то зупинилися та відвезли її у безпечне місце. На відео, що поширюється у соцмережах, ми підбігли до станції метро і побачили, як терористи стріляли по поліцейських, котрі бігли у бік нападників. Один терорист тікав від трьох поліцейських, а потім одного з них підстрелили і ми допомогли йому дістатися до карети швидкої допомоги, – розповів спортсмен.

#Wien #Vienna We just spoke to Mikail Ozen, whose voice can be heard in Turkish in this video and who has helped an injured police officer. He says one of his friends has been injured too, while he and another friend are in healthy condition. https://t.co/VO5MC1JsVL — Sibel Karkuş (@KarkusSibel) November 2, 2020

Його друг пізніше підтвердив слова Озена та розповів, що відмовився відразу їхати до лікарні, щоб не бути тягарем для свого друга.

Читайте: Там стрілянина! Очевидці розповіли, як люди у Відні “штурмували” кафе

У соцмережах Озена та Гюльтікена називають героями, відзначаючи мужність пораненого Реджепа, який попри біль допомагав іншим.

— Минулої ночі у Відні було два герої. Вони робили все, що повинні робити турки та мусульмани. Реджеп та Мікаїл, дякую хлопці!, – написав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у Twitter.

Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı.

Recep Tayyip ve Mikail!

Teşekkürler çocuklar. Sizlerle GURUR DUYUYORUZ https://t.co/R0n4WqWTgo — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 3, 2020

Мікаїл Озен народився у Туреччині, але нині живе у Відні та має австрійське громадянство. З 2015 року він вигравав змагання ММА у Туреччині. Нині спортсмен працює персональним тренером в Австрії. В активі Озена п’ять перемог та три поразки у легкій вазі на турнірах ММА.

Його друг Реджеп Гюльтікену виступає у легкій вазі в ММА. А на свої поєдинки він виходить із турецьким стягом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от recep gültekin (@receppp_rtg) 30 Мар 2020 в 6:27 PDT

Теракт у Відні

2 листопада у центрі Відня сталася стрілянина. Сім осіб напали на будівлю місцевої синагоги. Біля храму було чутно перестрілки, а поліція організувала масштабну операцію захоплення зловмисників.

Глава МВС Австрії назвав подію терактом. Загинули щонайменше чотири людини, ще 15 постраждали.

Джерело: Hurriyet

Фото: Mikail Özen, Recep Gültekin