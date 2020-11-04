Трыганков в составе Динамо: испанские СМИ снова начудили с фамилиями

Авторитетное испанское издание AS опубликовало анонс матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между каталонской Барселоной и киевским Динамо.

В своем материале автор добавил графику с ориентировочными стартовыми составами команд.

Ресурс не сумел справиться с именами всех футболистов киевского клуба и допустил ошибку в фамилии самого дорогого игрока бело-синих Виктора Цыганкова. По версии AS хавбек стал Трыганковим.

Это уже второе испанское издание, которое допустило подобные ошибки в фамилиях украинских футболистов.

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Перед матчем четвертого тура Лиги наций между Украиной и Испанией газета Marca записала в лавы сине-желтых целый ряд несуществующих игроков: Цыников, Шарапенко, Караве, Кобаленко, Микайличенхо и Мараменко.

Также в запас на игру попал травмированный Евгений Коноплянка. А вот Ефим Конопля наставником сборной Андреем Шевченко, по версии Marca, вообще не вызывался.

Сама игра в Киеве завершилась сенсационной победой сборной Украины над Испанией. Автором единственного гола в матче стал Виктор Цыганков. После четвертого тура Лиги наций сборная Украины занимает третье место в четвертой группе имея в активе шесть пунктов.