PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Трыганков в составе Динамо: испанские СМИ снова начудили с фамилиями

Авторитетное испанское издание AS опубликовало анонс матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между каталонской Барселоной и киевским Динамо.

В своем материале автор добавил графику с ориентировочными стартовыми составами команд.

Ресурс не сумел справиться с именами всех футболистов киевского клуба и допустил ошибку в фамилии самого дорогого игрока бело-синих Виктора Цыганкова. По версии AS хавбек стал Трыганковим.

Трыганков в составе Динамо: испанские СМИ снова начудили с фамилиями

Это уже второе испанское издание, которое допустило подобные ошибки в фамилиях украинских футболистов.

Читайте: Барселона — Динамо Киев: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Перед матчем четвертого тура Лиги наций между Украиной и Испанией газета Marca записала в лавы сине-желтых целый ряд несуществующих игроков: Цыников, Шарапенко, Караве, Кобаленко, Микайличенхо и Мараменко.

Трыганков в составе Динамо: испанские СМИ снова начудили с фамилиями

Также в запас на игру попал травмированный Евгений Коноплянка. А вот Ефим Конопля наставником сборной Андреем Шевченко, по версии Marca, вообще не вызывался.

Сама игра в Киеве завершилась сенсационной победой сборной Украины над Испанией. Автором единственного гола в матче стал Виктор Цыганков. После четвертого тура Лиги наций сборная Украины занимает третье место в четвертой группе имея в активе шесть пунктов.

Источник: AS

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка