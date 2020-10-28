Футболист харьковского клуба Металлист 1925 Дмитрий Кравченко стал виновником массового ДТП в Харькове.

25-летний полузащитник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил четыре автомобиля, среди которых и свой.

— Драгер показал 1.85 промилле алкоголя, что в девять раз превышает норму, — написал журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook.

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По информации Telegram-канала Автомобильный Харьков, Кравченко на своей Audi на скорости более 140 км/ч протаранил три авто на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Танкопия.

В текущем сезоне Первой лиги Украины Кравченко принял участие в шести матчах своей команды, в которых отметился одним забитым мячом.

Футболист Севильи устроил ДТП

В июне 2019 форвард резервной команды испанской Севилье 20-летний Хоао Малек стал виновником ДТП в Мексике.

Футболист превысил скорость на своем авто, потерял управление и врезался в другое транспортное средство. Его пассажирами были молодожены, которые обвенчались днем ранее и готовились сыграть свадьбу. В результате столкновения супружеская пара погибла.

Источник: Константин Андриюк, Автомобильный Харьков