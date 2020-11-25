В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2002/21 менхенгладбахская Боруссия будет принимать киевское Динамо. Встреча состоится 25 ноября в Менхенгладбахе на стадионе Боруссия Парк.

Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будут транслировать белорусский канал Беларусь 5. Интернет и российские Матч ТВ и Матч! Футбол 1.

Читайте: Боруссия М — Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В повторе игру можно будет посмотреть 26 ноября в 2.40 и 16.00 на канале Футбол 1, а также в 11.20 на Футбол 2.

Это будет вторая официальная игра команд в истории. Меньше месяца назад в Киеве подопечные Розе разгромили донецкую команду со счетом 0:6.

В другом матче квартета В миланский Интер на стадионе Сан-Сиро примет мадридский Реал. Игра начнется в 22.00 по киевскому времени.

Фото: FC Shakhtar